ألوان صبغات شعر 2021 ذهبية لإطلالة فاتنة في الربيع

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 1 مارس 2021 10:41 صباحاً - مع بداية فصل الربيع، تبدأ كل سيدة بالبحث عن ألوان صبغات شعر جديدة لتختار ما يناسب الفصل وأجوائه، لتتألَّق بإطلالات ربيعية منعشة ومميزة لهذا الموسم. فإذا كنت قد جرّبت بالفعل صبغات الشعر الشتوية وتبحثين عن التميّز والرُقّي بلوك جذّاب. إذًا، استعدّي لتطبيق تراندات ألوان صبغات شعر 2021 الذهبية والرائعة لإبراز جمالك وجعل إطلالتك ساحرة وفاتنة. واختاري أجمل ألوان صبغات شعر 2021 ذهبية، التي اختارها لك "الخليج 365.نت" لتستوحي منها ما يلائم ذوقك وأسلوبك.



أجمل ألوان صبغات شعر 2021 ذهبية

أجمل ألوان صبغات شعر 2021 ذهبية لإطلالة منعشة في الربيع

إليك، أجمل ألوان صبغات شعر 2021 ذهبية لتزيّني بها شعرك، سواء كان طويلًا أو قصيرًا لإطلالة مُفعمة بالحيوية.

الأشقر الذهبي

صبغات اللون الأشقر الذهبي لإطلالة ساحرة في الربيع

يُعتبر هذا اللون أكثر من رائعًا لمن ترغب بالتميُّز والأكثر تفضيلًا بين النساء. يمكنك الاختيار بين الدرجات الذهبية الدافئة أو الباردة لإطلالة طبيعية، فالدرجات الدافئة تليق بالبشرة السمراء والقمحية، والدرجات الباردة للبشرة الفاتحة.



الأشقر الذهبي الفاتح

الأشقر الذهبي الفاتح يعدّ من الالوان الرائجة لربيع 2021

إنها الطريقة الأسهل لإبراز جمال شعرك، فهذا اللون المتوهّج يُعتبر من الألوان الجريئة الملفتة للأنظار. ويُعد من أبرز إتجاهات الموضة المناسبة لفصل الربيع القادم، ويناسب صاحبات البشرة البيضاء والقمحية. فلا تتردّدي في إختياره لتشعّي جمالاً وجاذبية، ولابتكار لوك خاص بك يميّزك عن غيرك.

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الأشقر الذهبي المتوسط

الأشقر الذهبي المتوسط لإطلالة نابضة بالأنوثة والحيوية في الربيع

إذا كنت من محبات الألوان المُلفتة لتجذبي كل الناظرين إليك، جرّبي هذا اللون واجعلي شعرك يشعّ سحرًا وجمالًا سواء لإطلالاتك النهارية والمسائية، وللحصول على لوك راقٍ وجّذاب، يمنحك إطلالة ساحرة وملفتة تستمتعين بها، كما أنّه يناسب كافة ألوان البشرة.



الأشقر الذهبي الداكن

تألّقي باللون الأشقر الذهبي الداكن في الربيع

يُعتبر هذا اللون الأجمل والأفضل لأنه يُساعد على جعل شعرك أكثر إشراقًا، ويُضيف بريق وحيوية على إطلالتك. فضلًا على أنه يُضيء وجهك زيُبرز ملامحه، ويُعزّز جاذبيته بشكل لافت. يُناسب هذا اللون جميع البشرات الفاتحة والداكنة، وسيكون هذا الخيار جيد لإطلالة مشرقة، ناعمة وجذّابة.

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الأشقر الذهبي مع اللولايت البني

الأشقر الذهبي مع اللولايت البني لإطلالة لافتة في الربيع

اختاري هذا اللون إذا أردت تجديد إطلالتك لتبتكري لوك ناعم ومُشرق، ويُعد هذا اللون الصيحة الأبرز في عالم تلوين الشعر، وأكثر ما يميّزه أنه يناسب جميع ألوان البشرة، ويُساعد على جعل الوجه أكثر إضاءة، ويمنح إطلالتك أبعاد ناعمة وطبيعية.



الأشقر الذهبي مع الهايلايت البني المتوسط

الأشقر الذهبي مع الهايلايت البني المتوسط لإطلالة ساحرة

إذا كنت تفضلين إجراء تغيير على اللوك، نقترح عليك تجربة هذا اللون لإطلالة طبيعية ولجعل وجهك أكثر إضاءة، وإضفاء لمسة مشرقة على إطلالتك، كما أنَّه مُناسب للبشرة الفاتحة والقمحية.



الأشقر الذهبي مع الخصلات البلاتينية

الأشقر الذهبي مع الخصلات البلاتينية يعتبر من أكثر ألوان صبغات الشعر رواجًا لربيع 2021

كوني عصرية في إطلالتك وابتكري ستايلًا جريئًا وملفتًا ومميّزًا عن باقي الأيام، ولا تتردّدي بتطبيق هذا اللون الذي يُليق بالأجواء الربيعية، ويعكس المزيد من الفرح على ملامحك، ويمنحك مظهرًا طبيعيًا، وإطلالة أكثر جرأة وجمالًا.



الأشقر الذهبي مع الجذور الداكنة

الأشقر الذهبي مع الجذور الداكنة لإطلالة جذابة في الربيع

يعتمد هذا الأسلوب على تلوين أطراف الشعر باللون الأشقر الذهبي مع ترك الجذور الطبيعية الداكنة، فلا تتردّدي في اعتماده مع الجذور الداكنة، كما أنه يتماشى مع كافة ألوان البشرة.

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الأشقر الذهبي مع اللولايت الكستنائي

زيّني شعرك بأجمل ألوان الأشقر الذهبي مع اللولايت الكستنائي

يُعتبر هذا اللون الأكثر رواجًا، ويعدّ من ألوان الشعر النابضة التي تعزّز من تألقك وجمال إطلالتك، يُمكنك اختياره لتضيفي لمسة مميّزة إلى شعركِ والتي ستمنح بشرتك جمالًا وجاذبيّة.



نصائح للعناية بالشعر المصبوغ

طرق العناية بالشعر المصبوغ

إليك، أهم النصائح للمحافظة على لون شعرك منتعشًا وحريريًا ولامعًا وناعمًا:

يُنصح بإختيار الصبغة التي لا تحتوي على موادّ كيميائيّة مُضرَّة، مثل الأمونيا.

يجب غسل الشعر لمرتين أو ثلاث على الأكثر في الأسبوع الواحد، إذ يسبب الغسل المستمر للشعر جفافه وزوال لون الصبغة.

يؤدي غسل الشعر باستخدام الماء شديد السخونة إلى اختفاء صبغة الشعر في وقت قصير.

من المُهمّ جدّاً اختيار مُنتَجات مُناسبة للعناية بالشعر المصبوغ؛ وذلك باستعمال بلسم، وشامبو خاليَين من الموادّ الكيميائيّة الضارَّة، مثل الكبريت، ممَّا يُحافظ على زيوت الشعر الطبيعيّة، ويمنع تلاشي لون الصبغة.

قصّ أطراف الشعر كلّ فترة، خاصّة بعد صبغه، حيث يُساعد القص على منع انتشار الضرر على طول الشعر.

يؤدي غسل الشعر باستخدام الماء شديد السخونة إلى اختفاء صبغة الشعر في وقت قصير.

يُفضَّل تَرْك الشعر في الهواء حتى يجفّ وحده، وتقليل استعمال مُجفِّفات الشعر قدر الإمكان.

الحرص على الحصول على تغذية مُناسبة لصحَّة الشعر، والتأكُّد من أنَّه يتمتَّع بالرطوبة، وأنّه غير جافّ، ويمكن تحقيق ذلك بوَضْع أقنعة الزيت، وتطبيق بعض الوصفات الطبيعيّة التي تُغذِّي الشعر.



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