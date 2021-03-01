"جيم ديور"Gem Dior .. مجموعة للحب بأسلوب تجريدي من ديور Dior

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 1 مارس 2021 10:41 صباحاً - الدليل الأول هو جسم الساعة غير الاعتيادي بشكل ذي ثماني أضلاع.

والدليل الثاني هو سوار غير متناسق بألوان متنوّعة، مع طبقات متراصفة من الأحجار الكريمة.

الدليل الثالث هو مجموعة من المجوهرات المنسّقة لونياً.

وأخيراً، أنا أجسّد تعايشاً معاصراً بين الطبيعة والتصاميم الراقية التي كان يعشقها السيد "ديور" Dior.

من أكون؟

سوار عريض من جيم ديور Gem Dior



"جيم ديور" Gem Dior... مجموعة أصلية تضمّ سبع ساعات و11 قطعة مجوهرات من تصميم "فيكتوار دو كاستيلان"، المدير الفنية لمجوهرات "ديور" Dior Joaillerie.

سُمّيت "جيم ديور" Gem Dior تيمّناً بمجموعة المجوهرات الراقية التي تحمل الاسم نفسه التي أُطلقت منذ سنتين. "جيم" Gem هي لفظة متناغمة مع كلمة J’aime (التي تعني "أحبك" باللغة الفرنسية). وتقول "فيكتوار دو كاستيلان" في هذا الصدد: "لقد صمّمت مجموعة من الساعات والمجوهرات ليست رمزية ومجازية.جوهر هذه المجموعة عصريّ، إنّه أسلوب أصفه بأنّه تجريديّ وعضويّ، إنّه تغيير منظّم اتّضح أنّه يشكّل تحدياً تقنياً حقيقياً لمشاغلنا".

وبهذه الروح، تم تصميم الجسم الفريد للساعة وفقاً للتكوينات الطبيعية للمعادن، وفي هذه الحالة شرائح من التورمالين الخام. في هذه الأثناء، بالنسبة إلى السوار، استمدّت "فيكتوار دو كاستيلان" الإلهام من طريقة السيد "ديور" Dior في تثبيت عينات القماش من عروض الأزياء الراقية على الأوراق.

الحرفية في تصميم ساعة جيم ديور Gem Dior (2)



من هذا الاتحاد بين الطبيعة والأزياء، ولدت "جيم ديور" Gem Dior، وهي عبارة عن بيان إبداعي بقدر ما هو فريد، بتصميم لا يكفّ عن مفاجأتنا. ومن الأمثلة على ذلك القطعة الرمزية ضمن المجموعة المصنوعة من الذهب الأصفر والأحجار الكريمة. جسم الساعة ذو الثمانية أضلاع وجوانب مقصوصة مرصّع بالفيروز والألماس حول قرص من الملكيت.

أمّا السوار غير المتناسق ومن دون بكلة فهو مصنوع من طبقات من أحجار الزينة (الملكيت، اللازورد، العقيق الأحمر، الأوبال الزهريّ، عين النمر) ويشكّل فورة من الألوان الحادّة.

أساور جيم ديور Gem Dior من الذهب الأبيض والأصفر والوردي



هذه الساعة الجوهرة متمفصلة بالكامل وقد صُمّمت ليتم وضعها كطوق مفتوح للمعصم، وبالتالي هي تمنح المعصم إطلالة فريدة. أنيقة مع طابع قويّ. تتوفّر "جيم ديور" Gem Dior بستة إصدارات أخرى (من الفولاذ وعرق اللؤلؤ الأسود، من الذهب الزهريّ مع الألماس المنثور كالثلج، من الذهب والفولاذ واللازورد، إلى ما هنالك)، ويتمّ تقديم كلّ ساعة منها مع سوار من الجلد الأسود قابل للتبديل.

ساعة جيم ديور Gem Dior مرصعة بالأحجار الكريمة الملونة

الهندسة غير الاعتيادية لتصميم "جيم ديور" Gem Dior تقدّم لنا مجموعة لا تُقاوم من المجوهرات. تصاميم النجمة هي خاتم وسوار من الذهب الأصفر مع حلقات غير متراصفة بشكل مثاليّ ومتعمّد من الأحجار الكريمة والألماس من أجل إعطاء انطباع متموّج للألوان الزرقاء والخضراء.

وضمن تشكيلة ألوان أحادية أكثر، تكتمل مجموعات المجوهرات من خلال الخواتم والأساور العريضة وأقراط الأذن من الذهب الأصفر والزهريّ والأبيض، مرصعّة بالكامل أو بشكل جزئيّ بالألماس المنثور كالثلج. التلاعب بالتباينات على اللمسات المعدنية المرهفة يُبرز التصميم المتميّز لـ "جيم ديور" Gem Dior. ويدفعك إلى ملامسة القطع...