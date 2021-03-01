الرسالة الأخيرة لـ أحلام الجريتلي قبل وفاتها: آخرتها متر في متر (صورة)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من الحزن الشديد انتابت الوسط الفني لرحيل الفنانة أحلام الجريتلي، أمس، إذ جاءت وفاتها بشكل طبيعي، وستُشيع جثمانها اليوم، عقب صلاة الظهر، ويواري جثمانها الثرى في مقابر العائلة.

ويبدو أن الحالة الصحية للفنانة أحلام الجريتلي، كانت تسير بشكل طبيعي، إذ كانت تشارك متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وكان آخر ما كتبته منشور عبرت فيه عن حزنها لوفاة زوج شقيقتها المتوفية، وهو الخبر الذي تزامن مع عيد ميلادها.

وقالت الفنانة الراحلة: «الدنيا دى غريبة يوم فرح ويوم حزن، امبارح الكل بيهنيني بعيد ميلادى والنهارده الكل بيعزيني فى وفاة محمد زوج أختى المرحومة آمال ووالد وائل وريم.. سبحان الله واهي ماشية شوية حزن وشوية فرح وآخرتها متر فى متر».

وفاة الفنانة أحلام الجريتلي

وكانت آخر أعمال الفنانة أحلام الجريتلي، هو مشاركتها في الجزء الثاني من مسلسل «اللعبة 2»، الذى يُعرض حاليًا عبر منصة «شاهد»، الذي يشارك فيه هشام ماجد وشيكو ورانيا يوسف.

كما أنها كانت تُجسد دور والدة أمير كرارة، في مسلسل «نسل الأغراب»، الذي يستكمل تصويره حتى الآن، ولم تنتهي الراحلة أحلام الجريتلي من تصوير مشاهدها.

ونعى الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، وجميع العاملين بالبيت الفني للمسرح، ببالغ الحزن والأسى، الفنانة الكبيرة أحلام الجريتلي، والتي وافتها المنية منذ قليل، تاركة رصيد من الأدوار ستظل باقية في أذهان جمهورها.

وقال البيت الفني للمسرح، في بيان له، إن الراحلة ابنة فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح، ومن أشهر أعمالها بالسينما والدراما أدوارها في «حارة اليهود»، «واحد صحيح»، «ساعة ونص»، «سوق العصر»، «الفتح المبين»، «بوابة الحلواني»، «خالتي صفية والدير»، «ليالي الحلمية»، وغيرها.

أحلام هي الشقيقة الصغرى للممثلة إنعام الجريتلي، اشتهرت بالأعمال التلفزيونية والسينمائية، واشتهرت بدبلجة الرسوم المتحركة، وهي متزوجة من الدكتور شيرين محمد حسين.