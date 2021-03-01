الامارات | وفاة الفنانة المصرية أحلام الجريتلي

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الفنانة المصرية أحلام الجريتلي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفيت الفنانة المصرية أحلام الجريتلي عن عمر يناهز 73 عاما، بعد تعرضها لأزمة قلبية عقب عودتها لمنزلها من تصوير أحد الأعمال الفنية.

يذكر أن الفنانة أحلام الجريتلي هي الشقيقة الصغرى للممثلة إنعام الجريتلي، واشتهرت بالأعمال التلفزيونية والسينمائية ودبلجة الرسوم المتحركة.

وقدمت الجريتلي عدة مسلسلات من بينها "من أطلق الرصاص على هند علام".

والفنانة أحلام الجريتلي من مواليد 20 فبراير 1948، وهي من أصول شركسية، ومن آخر أعمال شاركت بها مسلسل "اللعبة 2 ليفل الوحش".

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