شَعر من العصور الوسطى.. أغرب إطلالات حفل «جولدن جلوب»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

شهدت فعاليات حفل جوائز «جولدن جلوب»، عددا من الإطلالات المميزة والغريبة لعدد من نجمات العالم.

ويرصد «هن» خلال هذا التقرير مجموعة من أغرب إطلالات نجمات الفن حول العالم، حسب موقع variety.

أبرز الإطلالات في جولدن جلوب

أندرا دي

فيما ظهرت المطربة والكاتبة الأمريكية، أندرا دي، بفستان طويل من اللون الأبيض، مصمم من خامة التول، وذو بطانة شفافة من منطقة البطن، ومنفوش من الأسفل، كما اعتمدت تسريحة شعر غريبة، ومرفوع إلى أعلي.

أنجيلا باسيت

وأطلت الممثلة الأمريكية، أنجيلا باسيت، بفستان «موف وان شولدر» مزين بالريش، من منطقة الزيل بشكل جانبي، وذو فتحة جانبية من أسفل، كشفت عن إحدى ساقيها.

سينثيا إريفو

بينما اتسمت إطلالة المؤلفة الإنجليزية، سينيثا إريفو، بغرابتها بعض الشئ، إذ أطلت بفستان «كات» منفوش باللون الأخضر، وارتدت قفازات بيضاء طويلة، كما أطلت بدون شعرها الذي قامت بحلقه.

سيليت ويت

فيما ظهرت المغنية ومؤلفة الأغاني البريطانية، بإطلالة غريبة من نوعها، حيث ظهرت بفستان باللون الأسود من أعلى ومصمم من القطيفة، بينما جاء الجزء السفلي بعدد من الألوان المتداخلة ومصمم من القماش اللامع، واعتمدت تسريحة شعر من العصور الوسطى.

حفل جولدن جلوب

والجدير بالذكر، أن النسخة الـ78 من حفل جولدن جلوب الذي يشهد توزيع مجموعة من الجوائز الفنية هذا العام، تقام وسط ظروف استثنائية، وذلك في ظل اتخاذ إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد.