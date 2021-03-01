بالأحمر الناري والكشاكش.. روزاموند بايك تخطف الأنظار في الجولدن جلوب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

خطفت الفنانة روزاموند بايك أنظار متابعيها خلال حفل توزيع جوائز جولدن جلوب لعام 2021 في دورته الـ 78 المقام افتراضيًا في مندينتي لوس أنجلوس ونيويورك، حيث يشارك المرشحون للجوائز من مواقع متعددة حول العالم.

حيث ارتدت فستان منفوش متعدد الطبقات باللون الأحمر، بقصة الكت، دون أكمام.

واعتمدت مكياجا قويا إذ وضعت أحمر الشفاه باللون الأحمر الصارخ، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين.

كما أنها نسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود.

ويكرم حفل جوائز جولدن جلوب أبرز وأفضل الأعمال السينمائية والدرامية على مدار العام، والذي يعد مناسبة لا تقل أهمية عن حفل جوائز الأوسكار.

كما تعد جوائز جولدن جلوب واحدة من أهم الجوائز الأمريكية التى تمنح لأفلام ونجوم هوليوود والتى يصوت عليها عدد من صحفيى الوكالات الأجنبية فى الولايات المتحدة.

ويعتبر الحفل أول حفل فني متلفز هذا العام منذ بدء أزمة وباء كورونا، ذلك بعد أن كان من المقرر إقامته في نهاية الأسبوع الأول من يناير لكن تم تأجيله بسبب فيروس كورونا، ليقرر إقامته افتراضيا من دون مراسم السجادة الحمراء.