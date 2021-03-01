بإطلالة ساحرة.. أماندا سيفريد تتألق في حفل جولدن جلوب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

ظهرت النجمة "أماندا سيفريد" في حفل توزيع الجوائز جولدن جلوب لعام 2021 في دورته ال 78 المقام افتراضياً في مدينتي لوس أنجلوس نيويورك،حيث يشارك المرشحون للجوائز من مواقع متعددة في العالم .

وشاركت أماندا سيفريد الحفل من فندق بيفيرلي هيلتون، إذ ارتدت فستاناً طويلا باللون الوردي، مزيناً بالورود عند منطقة الصدر.

ونسقت مع إطلالتها إكسسورات رقيقة مكونة من سلسة وحلق واعتمدت مكياجا هادئا باللون النيود واختارت أن تترك خصلات شعرها الذهبي الويفي منسدلاً على كتفيها.

ويكرم حفل جوائز جولدن جلوب أبرز وأفضل الأعمال السينمائية والدرامية على مدار العام، والذي يعد مناسبة لا تقل أهمية عن حفل جوائز الأوسكار.

كما تعد جوائز جولدن جلوب واحدة من أهم الجوائز الأمريكية التى تمنح لأفلام ونجوم هوليوود والتى يصوت عليها عدد من صحفيى الوكالات الأجنبية فى الولايات المتحدة.

ويعتبر الحفل أول حفل فني متلفز هذا العام منذ بدء أزمة وباء كورونا، ذلك بعد أن كان من المقرر إقامته في نهاية الأسبوع الأول من يناير لكن تم تأجيله بسبب فيروس كورونا، ليقرر إقامته افتراضيا من دون مراسم السجادة الحمراء .