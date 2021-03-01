كأميرات ديزني.. ماريا باكالوفا تتألق بالأحمر في حفل الجولدن جلوب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

تألقت الفنانة ماريا بكالوفا بفستان منفوش بقصة أميرات ديزني باللون الأحمر، بقصة الكب.

واعتمدت تسريحة الشعر المرفوع للخلف، وشوكر يزين الرقبة، واختارت الألوان الصارخة للمكياج.

كما أنها نسقت كلاتش باللون البيج مع الإطلالة.

ويكرم حفل جوائز جولدن جلوب أبرز وأفضل الأعمال السينمائية والدرامية على مدار العام، والذي يعد مناسبة لا تقل أهمية عن حفل جوائز الأوسكار.

كما تعد جوائز جولدن جلوب واحدة من أهم الجوائز الأمريكية التى تمنح لأفلام ونجوم هوليوود والتى يصوت عليها عدد من صحفيى الوكالات الأجنبية فى الولايات المتحدة.

ويعتبر الحفل أول حفل فني متلفز هذا العام منذ بدء أزمة وباء كورونا، ذلك بعد أن كان من المقرر إقامته في نهاية الأسبوع الأول من يناير لكن تم تأجيله بسبب فيروس كورونا، ليقرر إقامته افتراضيا من دون مراسم السجادة الحمراء.