بالأحمر والورود.. إطلالة مذهلة لـ"مايا رودولف" في حفل جوائز جولدن جلوب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

خطفت النجمة الأمريكية الشهيرة " مايا رودولف" أنظار متابعي حفل توزيع جوائز جولدن جلوب لعام 2021 في دورته الـ 78 المقام افتراضيًا في مندينتي لوس أنجلوس ونيويورك، حيث يشارك المرشحون للجوائز من مواقع متعددة حول العالم.

وشاركت مايا رودولف، بإطلالة جذابة حيث ارتدت فستانًا باللون الأحمر منقوش بالورود، بقصة مفتوحة من على الذراعين.

واعتمدت قصة شعرها القصير، واكتفت بإظهار ملامحها الطبيعية بوضع لمسات بسيطة من الماكياج.

ويكرم حفل جوائز جولدن جلوب أبرز وأفضل الأعمال السينمائية والدرامية على مدار العام، والذي يعد مناسبة لا تقل أهمية عن حفل جوائز الأوسكار.

كما تعد جوائز جولدن جلوب واحدة من أهم الجوائز الأمريكية التى تمنح لأفلام ونجوم هوليوود والتى يصوت عليها عدد من صحفيى الوكالات الأجنبية فى الولايات المتحدة.

ويعتبر الحفل أول حفل فني متلفز هذا العام منذ بدء أزمة وباء كورونا، ذلك بعد أن كان من المقرر إقامته في نهاية الأسبوع الأول من يناير لكن تم تأجيله بسبب فيروس كورونا، ليقرر إقامته افتراضيا من دون مراسم السجادة الحمراء.