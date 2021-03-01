السجادة الحمراء «صامتة».. نجمات «جولدن جلوب» تستعرضن أزيائهن في المنزل

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

للمرة الأولى، لا تزدحم السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز «جولدن جلوب» بنجوم ونجمات هوليوود، ليستعرضوا أزيائهم البراقة وسط وميض الكاميرات وميكروفونات المراسلين والصحفيين، حيث إن النسخة الـ78 من الحفل هذا العام افتراضية، بسبب إجراءات مواجهة جائحة كورونا، ولكن بالرغم أن السجادة الحمراء «صامتة» هذا العام إلا أن عددا من النجمات شاركن أزيائهن بالحفل.

وحرصت مجموعة من النجمات المرشحات لجوائز «جولدن جلوب» على التصوير واستعراض أزيائهن، بالرغم من أن الحفل يقام افتراضيا، حيث نشر الحساب الرسمي للحفل صورا للنجمات مصحوبة بتعليقات، ومن بينهم صورة لـ جاين ليفي، المرشحة لجائزة أفضل ممثلة عن مسلسل تلفزيوني «Zoey's Extraordinary Playlist »، معلقا: «جاين تضع أغنية غير عادية في قلوبنا بفستانها».

وظهرت الفنانات بملابسهن المتأنقة في بيوتهن، حيث تتابعن حفل توزيع الجوائز، وسيقدم مقدمو الحفل الجوائز، لكن الفائزين سيظهرون افتراضيًا، وهم مستعدون لإلقاء خطابات افتراضية.

وقالت أماندا سيفريد، المرشحة عن دورها كممثلة مساعدة في فيلم «Mank»، إنها ستشاهد الحفل في المنزل من أريكتها مع عائلتها، بما في ذلك طفلها المولود، وظهرت أماندا في غرفة المعيشة بمنزلها بفستان من اللون الوردي.

وظهرت كالي كوكو، المرشحة لجائزة أفضل ممثلة في مسلسل تلفزيوني عن دورها في «The Flight Attendant»، بفستان فضي اللون، أما أندرا داي، المرشحة لجائزة أفضل ممثلة دورها في فيلم «The United States Vs. Billie Holiday»، فظهرت في حديقة منزلها بفستان أبيض.

ولم يقتصر الأمر على المرشحات فقط، حيث ظهرت الممثلة الأمريكية، أنجيلا باسيت بفستان أرجواني، ومن المقرر أن تقدم جزءا من الحفل اليوم.