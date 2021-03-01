هاجر الشرنوبي تروي موقفًا لـ أحلام الجريتلي في كواليس «ليالينا»: قرأت لي قرآن

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من الصدمة والحزن، سيطرت على الوسط الفني اليوم، عقب وفاة الفنان يوسف شعبان، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، وبعد ساعات من رحيله، توفيت أيضًا الفنانة أحلام الجريتلي، عن عمر يناهز 70 عامًا، حيث أعلن عزوز عادل، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، وفاتها عبر صفحته قائلا: «رحم الله الفقيدة وألهم أهلها وجمهورها الصبر والسلوان».

هاجر الرنوبي عن أحلام الجريتلي: وقفت معايا في أصعب أيام حياتي

ونعت الفنانة هاجر الشرنوبي، الفنانة الراحلة، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بذكر موقف جمع بينهن العام الماضي، أثناء تصوير مسلسل ليالينا، إذ قالت، «زي النهاردة من سنة بالظبط حصل عندي حالة وفاة لشخص عزيز عندي جدا وهو والد يوسف ابني الله يرحمه واستقبلت الخبر في تصوير مسلسل ليالينا».

وأضافت، «الحقيقة الست دي أخدتني في حضنها وقعدت تقرالي قرآن وتهديني وتقريبا من أكتر الناس اللي قدرت تحتويني وقالتلي روقي كده كلنا هنموت مكنتش أعرف إن بعدها بسنة هرجع اقرأ أنا لحضرتك قرآن الله يرحمك ياأستاذة أحلام».

وبأسى، ودعت الفنانة الراحلة، قائلةً «حقيقي بحبك جدا الله برحمك ويجعلك من أهل الجنة اللهم آمين إدعوا لها ياجماعة وإقرولها الفاتحة علشان هي بجد تستاهل، وإن لله وإن إليه راجعون.. الأستاذه أحلام الجريتلي في ذمة الله».

كشفت ابنة الفنانة القديرة أحلام الجريتلي، تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة والدتها، التي رحلت عن دنيانا، قائلةً، «كانت كويسة ولكن أغمى عليها فجأة في وسط اليوم، ما دفعنا لاستدعاء الطبيب، لكنها كانت لفظت أنفاسها الأخيرة قبل وصوله».

وأكد الطبيب بحسب ابنتها، أن الوفاة جاءت نتيجة أزمة قلبية مفاجئة.

وأحلام، هي الشقيقة الصغرى للممثلة إنعام الجريتلي، واشتهرت بالأعمال التلفزيونية والسينمائية، واشتهرت بدبلجة الرسوم المتحركة، وهي متزوجة من الدكتور شيرين محمد حسين.