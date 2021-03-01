بعد وفاته متأثرا بكورونا.. قصة 4 سنوات زواج بين يوسف شعبان وليلى طاهر

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«البقاء لله.. تنعى نقابة المهن التمثيلية، الفنان الكبير يوسف شعبان، رحم الله الفقيد وألهم أهله وجمهوره الصبر والسلوان»، هكذا نعى الفنان عزوز عادل، عضو نقابة المهن التمثيلية، الفنان القدير، الذي توفي اليوم الأحد، عن عمر ناهز الـ90 عامًا، داخل أحد مستشفيات القاهرة، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكان الفنان الراحل تزوج من الفنانة ليلى طاهر، فلم يكن يسبق له الزواج من قبل، بينما كانت هي الزيجة الرابعة لها، ويُقدم «هُن» خلال السطور التالية، قصة زواج استمر 4 سنوات بين الثنائي.

تقابل الثنائي ليلى طاهر ويوسف شعبان عام 1964، في مسرحية «أرض النفاق»، وعلى المسرح بدأت قصة حب عرفها الوسط الفني وتحاكى عنها الجميع، ورغم رفض ليلى الزواج المُعلن للمرة رابعة.

لم تستطع ليلى طاهر التغاضي عن صوت قلبها ودقاته منذ أن شاهدت يوسف وأبى أن يتوقف، وكان الآخر أكثر جرأة وأخذ زمام المبادرة، ولأنه من النوع الذي لا يقبل الفشل، حتى قبلت الزواج منه.

انفصلا 3 مرات

عاش الثنائي في حياة هادئة ومستقرة حتى دبت المشاكل أرجاء حياتهما، ما جعلهما ينفصلا 3 مرات.