غرامة 27 ألف دولار لراكب اعتدى على مضيفة على الخطوط الأمريكية بسبب «كمامة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عنف جسدي ولفظي تعرضت له مضيفة طيران على متن رحلة جوية لشركة «دلتا إيرلاينز»، من مدينة ميامي الأمريكية إلى مدينة أتلانتا، من راكب لم يتم الكشف عن اسمه، إذ قامت بضربها على وجهها وسط نزاع بسبب سؤالها عن الكمامة الواقية، ضمن الإجراءات الاحترازية لتداعيات فيروس كورونا المستجد، إذ طالبته بارتدائها.

الراكب يواجه غرامة

بدأت المضيفة التحدث مع الراكب وإخباره بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية المتبعة من قبل إدارة الطيران الاتحادية، بارتداء الكمامة الواقية قبل الإقلاع، لتجد مضيفة الطيران رد فعل عنيف واجهته من قبل الراكب، الذي كان بصحبة راكب آخر رافضًا استخدام قناع وجهه وربط حزام الأمان أثناء الرحلة، وفق صحيفة «البيان».

ووفقا لإدارة الطيران الاتحادية، بوزارة النقل الأمريكية، فإن الراكب يواجه غرامة قدرها 27500 دولار، بتهمة التدخل والاعتداء على مضيفة طيران.

قصة شجار وخلاف بين مضيفة وراكب على متن طائرة

احتد الشجار الذي دار بين المضيفة والراكب بسبب الكمامة، وبدأ الراكب في الصراخ وإعلاء صوته، فضلًا عن نعتها بأقبح الألفاظ وسب المضيفة هي والركاب الآخرين، بجانب قيامها بالتطاول عليها ثم ضربها تحت عينها اليسرى.

وبحسب الإدارة، فإن القانون الاتحادي يحظر التدخل في عمل طاقم الطائرة أو الاعتداء الجسدي أو التهديد بالاعتداء الجسدي على طاقم الطائرة أو أي شخص آخر على متن الطائرة.

القواعد المتبعة على الطائرة

وقبل الإقلاع لابد من الالتزام بلبس كمامات الوجه أثناء دخول المطار وفي الطائرة وحتى مغادرة مطار بلد الوصول، وسيمنع من السفر من لا يلتزم بالإجراءات.