الامارات | سمكة قرش تقتل رجلاً في كاليدونيا الجديدة

شكرا لقرائتكم خبر عن سمكة قرش تقتل رجلاً في كاليدونيا الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لقي رجل في الـ57 مصرعه، أمس، بسبب تعرّضه لهجوم من سمكة قرش خلال ممارسته السباحة قبالة جزيرة صغيرة في نوميا، بإقليم كاليدونيا الجديدة الفرنسي في المحيط الهادئ.

وقال أحد عناصر الدفاع المدني، نقلاً عن شهود عيان، إن «الرجل تعرض للعض في ساقه من قبل سمكة قرش طولها نحو أربعة أمتار، وفارق الحياة لدى وصول المساعدة من المروحية». وأشار موقع «لي نوفيل كاليدونيين» إلى أن ساق الرجل بُترت، لكنه توفي جرّاء إصابته بسكتة قلبية.

وتقع جزيرة ميتر على بعد نحو 20 دقيقة من نوميا، وتضم فندقاً ومطاعم ومركزاً للأنشطة البحرية، وتشهد إقبالاً في نهاية الأسبوع.

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