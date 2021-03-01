الصحة تقدم 5 نصائح لتغذية صحية لكبار السن

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قد تكون نصائح التغذية السليمة كثيرة، فهي ترتبط بمكونات الطعام، وكميته، والعناصر الغذائية الموجودة بداخله، إلى جانب كيفية طهيه، وطريقة تناوله أيضاً.

ونشرت وزارة الصحة والسكان المصرية، عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، مجموعة من النصائح لتغذية صحية لكبار السن.. إليك أبرزها، وفقا لـ CNN.

يجب أن يحتوي نصف طبق الطعام على الفاكهة والخضار، وربع الطبق على الحبوب الكاملة من الشعير، والقمح، والعدس، والفاصوليا مع الخبز الأسمر، والربع الآخر يحتوي على بروتينات.

الابتعاد عن تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة ملح عالية (الوجبات السريعة)، لأنها تزيد من ارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب، والسكتة الدماغية.

استخدام القليل من الزيوت النباتية الصحية، مثل: زيت عباد الشمس، وزيت الذرة، وزيت الزيتون كبدائل صحية للسمن والزبدة.

تناول مجموعة متنوعة من منتجات الألبان قليلة أو منزوعة الدسم.

شرب ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء يومياً.