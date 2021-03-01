4 طرق تساعدك على تخطي ضغوطك المالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

واحدة من أكثر شكاوى الإجهاد شيوعًا هي القلق بشأن الموارد المالية وكيف ستتعامل أسرتك مع الضغط على الموارد المالية، فأظهر العام الماضي للكثير من الناس بسبب جائحة كورونا أن وضعهم المالي ليس بالقوة التي كانوا يعتقدون أنها كانت، ومع حدوث تحول بسيط في أنماط العمل، فإن وضعهم المالي أصبح أيضًا غير مستقر.

في هذا الإطار قدم موقع sciencetimes أربع طرق يمكن من خلالها المساعدة في تخفيف ضغوط مخاوف المال من خلال التعامل مع أموالك بشكل مباشر.

-احصل على ديونك مرتبة

يمكن أن تتراكم الديون، وليس من غير المألوف أن تتسلل عليك الأشياء عندما لا تتوقعها على الأقل، بطاقة ائتمان، تمويل سيارة، شراء جهاز جديد عند الشراء بالتأجير، كل هذه الأشياء طبيعية للبالغين، لكنها يمكن أن تسبب مشاكل في المستقبل.

إذا كنت تريد حقًا التحكم في أموالك، فقد ترغب في التفكير في تقييم خيارات القرض لمعرفة ما إذا كان بإمكانك دمج ديونك الحالية بقرض، قد يعني هذا انخفاض المدفوعات الشهرية والديون لمقرض واحد فقط ، وهو من المرجح أن يخفف من القلق المالي من الديون المتعددة.

-خطة الميزانية

بمجرد تسوية ديونك ووضع خطة مالية مناسبة، حان الوقت لبدء التخطيط لميزانية، عادة ما تثير الميزانية بالكلمة الخوف والقلق لمعظم الناس، ولكن لا يجب أن تكون بالصعوبة التي تبدو عليها، ومن المرجح أن يقلل وجود ميزانية كافية من توترك ويساعدك على إدارة وضع أموالك بشكل أفضل.

-التخطيط المسبق للأحداث الكبرى

حفلات الزفاف والرضع هما حدثان كبيران في الحياة يمر بهما معظم البالغين، وبالنسبة لمعظم البالغين، سيكونان أغلى حدثين بصرف النظر عن شراء منزل

من الأفضل التخطيط مسبقًا والتأكد من أنك تعرف ما هو قادم حتى تتمكن من فرز أموالك، أفاد الكثير من الناس بأنهم فقدوا النوم بسبب مخاوفهم بشأن كيفية دفع تكاليف حفل الزفاف أو الولادة الوشيكة لطفل، وفقدان النوم يمكن أن يؤدي في الواقع إلى الاكتئاب.

لا يستحق القلق بشأن هذه الأحداث، والتخطيط لها في المستقبل عن طريق الادخار القليل، وغالبًا ما يحدث فرقًا.

-احصل على منطقة عازلة

قد يبدو الأمر وكأنه مهمة مستحيلة، ولكن الحصول على منطقة عازلة مرتبة حسب أموالك سيصنع العالم من الاختلاف، سيقترح أي مستشار مالي جيد الاستعداد لأزمة مالية، حتى لو كنت لا تتوقع واحدة، فإن وجود تلك المنطقة العازلة في أموالك أمر حيوي.