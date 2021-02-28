تعرف على رسالة زوج أحلام الجريتلي لها قبل وفاتها: «أطال الله عمرك بالخير»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

رحلت الفنانة أحلام الجريتلي عن عالمنا، اليوم، عن عمر يناهز 70 عامًا، حيث أعلن عزوز عادل عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، وفاتها عبر صفحته قائلا: «رحم الله الفقيدة وألهم أهلها وجمهورها الصبر والسلوان».

الفنانة أحلام الجريتلي، التي برز أسمها في عالم الدراما، وظلت ملامحها معهودة لعشاق المسلسلات التلفزيونية، خاصة اختيارها لدور الأم في أغلب الاعمال، وعلى رأسها مسلسلها الأخير «البرنس» في رمضان الماضي.

وكانت احتفلت الفنانة الراحلة منذ أيام بعيد ميلادها الـ 70، حيث تلقت الكثير من الأمنيات والكلمات الصادقة، على رأسها رسالة زوجها شرين محمد حسين، حيث دّون عبر موقع التواصل «فيسبوك» قائلًا: «رسالة إليها، أردت أن اقول لك كم أحبك، وأردت أن يعرف الناس إنه من المهم أن نقول مشاعرنا لكل ماحولنا لأن الرحلة في الدنيا قصيرة، كل ماتفعليه ولكل ماحولك جعلك لي ولغيري حنان يمشي على الأرض، كنت عاشقة للبسطاء ولذلك عشقك أهل مصر وأنا منهم، مازالت جذورك ضاربة في عمق مصر».

وتابع الزوج في رسالته: «فنانة أصيلة مزجت دراستها للفلسفة وعلم النفس بكل ماقدمت وتقدمين، يالله على عشقك للاطفال وعشقهم لك، عيد ميلادك غدًا، أردت أن أسبق الجميع، وأن اقول بكل الصدق أحبك في كل يوم اكثر من سابقه، كل عام وانت بكل خير وسعادة تشعين بالحب لي ولكل من حولك ولكل من عرفك ولوطنك وللدنيا كلها، أطال الله عمرك بالخير ومنحك الصحة والإبداع، إنسانة فنانة راقية محترمة مبدعة».

من هي أحلام الجريتلي:

أحلام الجريتلي ممثلة مصرية من أصول شركسية، شاركت في الكثير من المسلسلات، متزوجة من الدكتور شيرين حسين منذ ما يزيد عن 25 عاما ولم ينجبا أية أطفال، وتعد الزوجة الثانية لشيرين بعد انفصاله عن زوجته الأولى التي أنجب منها ابنة وحيدة.