مفيدة شيحة تساند حملة «2 بس علشان ياخدوا حقهم»: عندي بنت واحدة وطالع عيني «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أشادت الإعلامية مفيدة شيحة بالحملة التي أطلقتها جريدة الوطن «2 بس علشان ياخدوا حقهم»، للحد من الزيادة السكانية.

وقالت مقدمة برنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا» المُذاع على فضائية CBC: «مبقاش ينفع يبقى عندنا أكتر من عيلين الدنيا كلها غليت، الأكل والشرب والتعليم كله غالي».

تربية طفلين بيبقى مجهود كبير

وتابعت الإعلامية في فيديو خاص لـ«الوطن»: «لما أربي طفلين بيبقى مجهود كبير، ده أنا عندي عيلة وطالع عيني».

وأضافت «شيحة»: «الوطن عاملة حملة كويسة جدا إننا نوعي الناس بإنجاب اتنين بس».

وأطلقت «جريدة الوطن» حملة للعمل على تحديد النسل «2 بس علشان ياخدوا حقهم»، والتي تأتي في إطار توجهات الدولة المصرية التي تحاول تحديد النسل، بحسب خطابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يشير دائما إلى أن الزيادة السكانية هي أكبر تحدٍ يواجه الدولة المصرية في الوقت الحالي والفترة المقبلة.

وذلك للحث عن خطورة هذه القضية التي تؤثر على جني ثمار التنمية، ولا يشعر بها المواطن أمام زيادة معدلات الإنجاب سنويا.