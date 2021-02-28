سهير جودة تدعم حملة الوطن «2 بس علشان ياخدوا حقهم»: أحسن لصحة الأم «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

دعمت الإعلامية سهير جودة، الحملة التي أطلقتها جريدة الوطن «2 بس علشان ياخدوا حقهم»، للحد من الزيادة السكانية.

وقالت الإعلامية، في مقطع فيديو لـ«الوطن»: «كل حاجة حلوة ينفع تتقسم على اتنين، عشان نرضي بعض، لو احنا اتنين هنقدر نحقق حاجات كتيرة مع بعض، ونشارك نجاحات كتيرة».

وتابعت: «عشان يكونوا بس طفلين اتنين أحسن لصحة الأم ونقدر ندعمهم ونربيهم، عشان نعرف نسترهم، ونعملهم حياة كريمة عشان عيالنا يدعولنا وميكونش في أعباء، ونقول اتنين كفاية والحمد لله».

مختتمة: «دي حملة الوطن، اللي بنحييها ونأيدها».

رفع كفاءة مُؤشرات التنمية البشرية

وتعمل الدولة المصرية على تنفيذ آليات وطرق عمل مختلفة وخطة متعددة المحاور، خلال الآونة الأخيرة، بهدف رفع كفاءة مُؤشرات التنمية البشرية وتحسين حياة المواطنين، من خلال التحكم في معدلات النمو السكاني ومُستهدفات برامج تنظيم الأسرة، إدراكا لمدى خطورة قضية النمو السكاني، وتأثيرها على المواطن وموارد الدولة، على النحو الذي يحقق التوازن بين اعتبارات النمو والعدالة الاجتماعية.

وفي هذا السياق أطلقت «جريدة الوطن» حملة للعمل على تحديد النسل «2 وبس علشان يخدوا حقهم»، والتي تأتي في إطار توجهات الدولة المصرية التي تحاول تحديد النسل، بحسب خطابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يشير دائما إلى أن الزيادة السكانية هي أكبر تحدٍ يواجه الدولة المصرية في الوقت الحالي والفترة المقبلة.