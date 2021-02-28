«2 بس علشان ياخدوا حقهم».. منى عبدالغني تدعم حملة «الوطن»: أكبر استثمار

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

انضمت الإعلامية منى عبدالغني، مقدمة برنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا» المُذاع على فضائية CBC إلى دعم حملة صحيفة الوطن «2 بس علشان ياخدوا حقهم» لمواجهة النمو السكاني المتزايد، والتوعية بمخاطر الزيادة السكانية.

وقالت «عبدالغني»، في مقطع فيديو، لـ «الوطن»: «ألف تحية للمبادرة اللي أطلقتها جريدة الوطن، اتنين كفاية عشان صحة الأم، اتنين وبس، ده أكبر استثمار لأي أب وأم، عشان يقدروا يعلموهم ويراعوهم».

وتابعت: «ألف تحية للجريدة وللحملة، وأنا بنساندها».

وكانت أطلقت صحيفة الوطن المصرية، حملة «2 بس علشان ياخدوا حقهم»، بشأن مواجهة الزيادة السكانية، التي تُعد من أبرز القضايا التي تقف عائقًا أمام مخططات التنمية، إذ هناك ضرورة كبيرة بشأن توعية المواطنين بمخاطرها، وتعزيز الوعي بأهمية تحديد النسل.

وفي هذا الصدد، قال الكاتب الصحفي، أحمد الخطيب، رئيس التحرير التنفيذي لـ«الوطن»، إن الحملة التي أطلقتها الصحيفة للعمل على تحديد النسل «2 وبس علشان يخدوا حقهم»، تأتي في إطار توجهات الدولة المصرية التي تحاول تحديد النسل، بحسب خطابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يشير دائما إلى أن الزيادة السكانية هي أكبر تحدٍ يواجه الدولة المصرية في الوقت الحالي والفترة المقبلة.

وأضاف «الخطيب» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع على فضائية «DMC»، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد أكثر من مرة بأن الزيادة السكانية والإرهاب هي أكبر تحدٍ يواجه الدولة المصرية، لذا قرر الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير صحيفة «الوطن»، مشاركة الجريدة في التوعية الكبيرة بالحملة التي تطلقها الدولة من أجل محاربة الزيادة السكانية والتعريف بخطورتها على المجتمع المصري والاقتصاد وطموحات المواطنين ومستوى معيشة المواطنين.