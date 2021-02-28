في عيد ميلادها.. عائشة الكيلاني: عملت 30 عملية تجميل وناقص أزرع عيون خضراء «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

اشتهرت بأدوار المرأة محدودة الجمال، تمتعنت بخفة ظل، أطلق عليها الفنان محمود عبدالعزيز، اسم «جريمة جريمة» في فيلم سيداتي آنساتي، فقد كانت إحدى زوجاته الأربعة اللاتي كن يعملن موظفات بالشركة بهدف التغلب على أزمة الإسكان والأزمات الاقتصادية المختلفة، ولكن بشرط بقاء العصمة في أيديهن، عملت بين التلفزيون والمسرح والسينما، واستطاعت بأدائها حجز مقعد في قلوب الجماهير، أنها الفنانة عائشة الكيلاني.

ويتزامن اليوم 28 فبراير، يوم ميلاد الفنانة عائشة الكيلاني الـ67.

شاركت في العديد من الأعمال التلفزيونية والمسرحية وعرفت بطيبتها وخفة ظلها، وظهرت في مسلسلات مثل عصفور النار والبحث عن عروسة، وفي أعمال مسرحية عدة.

كثيرًا ما كانت تتعرض الفنانة عائشة الكيلاني للمضايقات والتنمر، بسبب اعوجاج أسنانها التي كانت بارزة خارج فمها، خاصةً بعد تقدمها في العمر، ما جعلها تختفي عن الأنظار لسنوات عدة، بعدما عانت من زيادة الوزن بسبب تناولها دواء يحتوي على مادة الكورتيزون.

ومن ثم عادت الفنانة من جديد بشكل مختلف بعدما خضعت لعمليات التجميل التي أجرتها على وجهها وجسدها، أدت لتغيير ملامحها بالكامل، فضلًا عن تناسق أسنانها التي كانت بارزة عن فمها.

ويرصد «هُن» في هذا السياق، لقاء ظهرت خلاله متحدثة عن عمليات التجميل التي خضعت لها.

حوار الكيلاني مع لميس الحديدي

في حوار أجرته مع الإعلامية لميس الحديدي، تحدثت الفنانة عائشة الكيلاني، عن عمليات التجميل التي خضعت لها، والتي غيرت شكلها بأكمله، وجعلتها تبدو بشكل أكثر جمالًا عما بدت عليه من قبل.

وقالت «الكيلاني» خلال برنامج «هنا العاصمة»، على قناة «سي بي سي»، «أجريت 30 عملية تجميل وتبقى فقط أن أزرع عيون خضراء، كان نفسي كله يبقى في عملية واحدة».

وأضافت خلال حوارها، قائلة: «أنا شديت وشي، وعملت شوية سمكرة ودوكو»، لتداعبها الإعلامية لميس الحديدي قائلة: «انتي قمر صحيح، بس كنا بنحب الشكل القديم».