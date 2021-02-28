هذا ما يحدث للبيض عند تسخينه في الميكروويف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

الميكروويف من الأجهزة الكهربائية التي لا غني عنها في المنزل، نظرا لأنه يساعد في إعداد الطعام بشكل أسرع، لكن هناك العديد من الأطعمة تسبب لنا المخاطر إذا قمنا بتسخينها في هذا الجهاز، ومن بينها البيض.

لذا نذكر لكم المخاطر الصحية التي يسببها تسخين البيض داخل الميكروويف، وفق ما أورد موقعا "nytime"، و"webmd".

ويوضح بحث على YouTube تجربة حيث قام أحد من الأشخاص، بتسخين بيضة مقشرة ومسلوقة ووضعها داخل الميكروويف، وبعد دقائق اكتشف أن البيضة انفجرت مثل قنبلة صغيرة.

وفي يوم 29 أبريل 2004، حذر الباحثون من تسخين البيض في الميكروويف، بعد علاج فتاة تبلغ من العمر 9 سنوات من صدمة شديدة في العين من انفجار بيضة.

عندما يتم تسخين البيضة في الميكروويف، يتراكم الضغط واحتباس الحرارة في صفار البيض، وبالتالي يمكن أن يحدث انفجارا شديدا يشبه القنبلة، فضلا عن الإصابة بتشوهات في الجفون وقرنية العين.

وفي تقرير آخر، كتب سوراب جويال من مستشفى كوين ماري في المملكة المتحدة، إن تسخين البيض في الميكروويف تسبب في اختراق أجزاء من قرنية العين، فضلا عن تمزيق عدسة العين.

كما يقول الباحثون أيضا، إن دليل التعليمات الذي يأتي مع أفران الميكروويف يتضمن تحذيرًا من تجنب تسخين البيض.

وأكد الباحثون أن انفجار البيض المسلوق أحدث صوت سجل بين 86 إلى 133 على مقياس ديسيبل، وهو بصوت عالى.