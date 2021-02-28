ابتعدي عن السوشيال ميديا.. 5 طرق بسيطة للتعامل مع توتر ما قبل الزواج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

مع اقتراب الزواج تشعر غالبية الفتيات، بالقلق الشديد والخوف، والتي نتفق جميعًا على أنها أمور ليست صحية تمامًا قبل الزفاف.

ومع ذلك لا يعتبر الشعور بالتوتر الشديد قبل الزفاف أمرًا غير مألوف، ولكنه طبيعي جدًا، لذلك نقدم لكِ 5 طرق بسيطة للتعامل مع توتر ما قبل الزفاف، وفقا لـ" timesofindia".

الاعتراف به

لا فائدة من إنكار ما تشعرين به، سترغبين في قمع هذه المشاعر عند حلول موعد حفل الزفاف، ولكن بدلاً من ذلك، يجب أن تتعرفي عليها حتى تتمكي من قبول حقيقة الموقف، لذا، افتحي عقلك، وكوني صريحة مع نفسك وتقبلي الشكوك التي كانت لديكِ لحلها بطريقة ناضجة.

روتين الرعاية الشخصية

استثمري في بعض روتين الجمال أو العناية بالبشرة الجيد الذي يساعدِك على الاسترخاء في أوقات التوتر، يمكن أن تساعدك إجراءات الرعاية الشخصية هذه على تحسين صحتِك النفسية.

إذا كنتِ بحاجة إلى استراحة من التخطيط لحفل الزفاف، فقط خذي يوم عطلة أو نحو ذلك، واعتني بنفسك، شاهدي بعض سلاسل الأفلام الجيدة، أو قومي بطهي بعض الأطعمة اللذيذة أو تمرني ببساطة لتشعري بالانتعاش والنشاط.

طرق الاسترخاء

تعتبر تقنيات التأمل مثل اليوجا والتنفس العميق واسترخاء العضلات والمزيد من الطرق الرائعة لتخفيف التوتر عن كتفيك، بهذه الطريقة، يمكنِك إرخاء عقلك وجسمك وعدم التفكير في قلق الزفاف لبعض الوقت، سيؤدي ذلك إلى تقليل مستويات التوتر العامة لديكِ، والتي قد تكون سببًا رئيسيًا لتوتر ما قبل الزفاف.

اقضِ الوقت مع أحبائِك

أفضل شيء يمكنِك القيام به هو أن تحيطي نفسك بأصدقائِك وعائلتِك المقربين خلال هذا الوقت، لا يجب أن تواجهي هذا بمفردِك، يمكن أن يقدم لكِ أقرباؤك الاقتراحات الصحيحة في حالة ما إذا كان قلقِك من حفل الزفاف يمثل مشكلة خطيرة، استمعي لنصائح الآخرين وتصرفي وفقًا لذلك.

ابتعدي عن وسائل التواصل الاجتماعي " السوشيال ميديا"

قد تكون مشاعر الزفاف الفاتنة واضحة تمامًا على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال المنشورات والقصص، ومع ذلك، إذا كانت لديكِ أفكار أخرى، فمن الأفضل الابتعاد عنها لبعض الوقت والتركيز على نفسِك في الوقت الحالي.

لن يمنحِك الابتعاد عن السوشيال ميديا التخلص من السموم التي تشتد الحاجة إليها من وسائل التواصل الاجتماعي، ولكنه أيضًا سيطهر عقلك من الأفكار السلبية.