إطلالات كيندال جينر بالبليزر.. قمة الرقي

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 28 فبراير 2021 09:48 مساءً - هي سوبر موديل ومعبودة المصممين وقد تسنت لها الفرصة للتعامل مع كبار الاسماء ومنهم الراحل كارل لاغرفيلد وفالنتينو فعرضت لدارشانيل وهي تشارك في أسابيع الموضة العالمية وتعتبر من الأسماء اللامعة ليس فقط لكونها شقيقة كيم كاردشيان بل لأنها نجحت في ترسيخ اسمها في العروض العالمية كعارضة من الفئة الأولى. مؤخراً ظهرت كيندال جينر في حملة ماثيو وليامسون كصورة لحملة جفنشي الأخيرة وقد بدت رائعة بالبليزر، لذا اخترنا لك الخليج 365 أجمل إطلالات كيندال بالبليزر لنختبر كيف نسقت إطلالاتها؟



كيف ارتدت كيندال جينر البليزر؟

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ارتدت كيندال البليزر الجلدية السوداء الطويلة برقي مع سروال مطاطي اسود وجزمة عالية تصل الى الركبتين. وعقدت حزاماً عند الخصر لإبراز قوامها.





ظهرت كيندال بسترة بليزر خردلية مزدانة بأزرار ذهبية مع سروال بيج بقصة مستقيمة وارتدت تحتها بلوزة "بودي" عاجية. وتوجت إطلالتها الكلاسيكية التي تصح للمكتب بمكياج نيود وتسريحة طبيعية.

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ارتدت كيندال الفستان البليزر باللون البرونزي وهي مصنوعة من الساتان اللامع وانتعلت حذاء من ستيوارت وايزمن، وهي إطلالة مثالية للسهرات.

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اعتمدت كيندال جينر خلال حضورها حفل لدار تيفاني اند كو طقماً جلدياً يتألف من سترة سوداء وسروال وقفازات طويلة لإضفاء لوك غامض وجدي زادته التسريحة الشينيون والمكياج النيود رصانة.

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في العام 2018 ظهرت كيندال بشعر قصير بتسريحة bob وارتدت سترة بليزر قصيرة محكمة برباط مع سروال رمادي من خامة القماش نفسه. هي إطلالة أضافت سنوات الى عمرها وهذا الستايل يليق بسيدات الأعمال.

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في العام 2017 ظهرت كيندال في حفل خُصّص لدعم المصممين المبتدئين نظمته مجموعة LVMH بطقم يتألق من بليزر مربعة التقطيعات باللونين الأسود والأبيض ونسقت مع البليزر حزاماً عريضاً على شكل كورسيه أحمر لإضفاء طابع عصري وللخروج من رتابة الألوان الكلاسيكية. كما رفعت شعرها على شكل شينيون عصري، فبدت جذابة تدير الرؤوس.

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