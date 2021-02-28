أحمد يونس يروي تفاصيل وفاة والدته: كنت في دبي.. وفهمت من نصيحة حمادة هلال

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عبّر الإعلامى أحمد يونس، مذيع برنامج «صباحك مطرحك» على إذاعة 9090، عن حالة الحزن التي أصابته بعد وفاة والدته وابن شقيقته، ومحاولته في تجاوز هذه الأزمات بعمل الخير.

وروى «يونس» خلال حديثه في ندوة «الوطن»، عن واقعة وفاة والدته التي دخلت في غيبوبة كبدية: «دخلت غيبوبة وأنا ساعتها كنت في دبي بشارك في عمل ديني فيه ناس كتير ومن بينهم حمادة هلال، وكان معايا زميلي ساعتها اللي عرف الخبر، وقتها حسيت بحراك غريب».

وتابع «يونس»: «حمادة هلال جالي بليل بيقولي خلي بالك من والدتك وإحنا حجزنالك، ساعتها فهمت وعرفت لكن كانت في حالة من الرفض هروح ألقيها تعبانة وروحت بقى، وكان أمر ربنا نفذ».

واستطرد الإعلامي أحمد يونس، أنه حاول تجاوز أزمة وفاة والدته بفعل الخير: «عملنا جروب صغير مع معارفي لعمل الصداقات والخير، لقيت ناس كتير مرت بظروف مشابهة والتعاون مع مؤسسات كبيرة زي مصر الخير وبنجمع أنا ومعارفي، وعارف أنها صدمة وبعد الأم مفيش حد تاني، لكن لازم أوظف الحزن في حاجة تانية».

وتابع «يونس»: «اكتشفت إننا لينا دور ونقف في ضهر الناس، ونشوف مين محتاج، في ناس علاجهم واقف على علبة دوا بـ10 جنيه وجوازة واقفة على تلاجة وأم تدخل السجن عشان تستر بنتها».

أزمات في حياة أحمد يونس

وكان الإعلامي أحمد يونس، تعرض لصدمتين في أقل من شهر، بدأت بوفاة ابن شقيقته «مصطفى»، يوم 12 أكتوبر الماضي، ثم ولحقت به والدته يوم 3 نوفمبر الماضي.

ويرتبط «يونس» بعلاقة قوية بأسرته، وقال في برنامج «8 الصبح» على قناة DMC الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، إنه يخاف على أفراد أسرته خوف هيستري، قائلًا: «مشكلتي في الحياة إني بخاف عليهم جدا لدرجة الرعب».