منها التأثير على الرحم.. أضرار تناول أجنحة ورقبة الدجاج بكثرة على السيدات

القاهرة - سمر حسين - صحة

يفضل البعض تناول الدجاج عن اللحوم، ولكن يجب عليهم توخي الحذر بشأن تناول أجنحة ورقبة الدجاج بكميات كبيرة، نظرا لما تسببه تحتويه من هرمونات قد تسبب بعض الأضرار.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة ولاء أبو الحجاج، استشاري التغذية العلاجية، أن هذه المناطق تُحقن هرمونات ولها مشاكل عدة على السيدات، وهو ما رصدته خلال حديثها لـ«هُن».

هشاشة العظام

يتم حقن الدجاج بـ«الستيرويد»، وهي مادة بها كمية كبيرة من الكورتيزون.

يضر بصحة الرحم

تحتوى هذه الأجزاء من الدجاج على هرمونات تضر بصحة النساء الحوامل وعلى الأطفال الذين لم يولدوا بعد، فتؤدي إلى أضرار بالجنين، كما تؤثر على الرحم.

خشونة صوت المرأة

من أضرار أجنحة الدجاج والرقبة خشونة الصوت.

السمنة واكتساب الوزن

تؤدى الدهون الضارة إلى السمنة واكتساب المزيد من الوزن، والإصابة بأمراض القلب والشرايين.

يؤثر على الجهاز العصبي

حيث يعمل تناولها على زيادة نسبة الكوليسترول في الدم، ما قد يؤدي إلى الشعور بآلام أثناء الإخراج من فتحة الشرج، وقد يصل الأمر إلى التهابات شديدة فى هذه المنطقة، وكذلك التأثير على الجهاز العصبي.