مي العيدان تنعى يوسف شعبان بعد رحيله متأثرا بكورونا: دخلت في اكتئاب

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

دخلت الإعلامية مي العيدان في حالة من الصدمة والحزن، عقب وفاة الفنان يوسف شعبان اليوم داخل أحد المستشفيات في القاهرة متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، بعد أيام من الإصابة ومن ثم وضعه على أجهزة التنفس الصناعي.

ونعت «العيدان»، الفنان الراحل يوسف شعبان، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، من خلال مشاركة صورة له، وأرفقت تعليقًا: «إلى رحمة الله الفنان الكبير يوسف شعبان، وبعد إصابته بفيروس كورونا إنا لله وان إليه راجعون ولاحول ولا قوة الا بالله»

وتابعت الإعلامية خلال نعيها: «الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته لا تبخلوا عليه بالدعاء، فالدعاء رزق الميت ونعزي أهله بالكويت وفِي مصر».

وعبر خاصية «استوري»، على حسابها الرسمي على موقع «إنستجرام»، دوّنت الإعلامية مي العيدان منشورًا: «أقسم بالله عندي اكتئاب قوي، والسبب كل يوم فراق عزيز.. شلون بنتحمل».

وكانت «العيدان» تتابع تطورات الحالة الصحية للفنان أولًا بأول، إذ شاركت أمس عبر خاصية «استوري» على حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، عددًا من مقاطع الفيديو المصورة لابنة الفنان الراحل وهي تتحدث عن تفاصيل حالته: «أبي تحت التنفس الصناعي في العناية المركزة وإن شاء الله خير».

وفاة يوسف شعبان

وتوفى الفنان الكبير يوسف شعبان، صاحب الـ 89 عاما، داخل أحد مستشفى العجوزة بالجيزة، وكانت تحدثت قبل ساعات زينب يوسف شعبان أن حالة والدها الصحية حرجة وموضوع على جهاز التنفس الصناعي بالرعاية المركزة، وأنه أصيب بالفيروس في أعقاب عودته من تصوير أحد المسلسلات، التي كان مقررا عرضها في شهر رمضان المقبل، حيث تم التصوير في لبنان.