«مش هورثها التمثيل».. تصريحات يوسف شعبان بشأن ابنته الكويتية «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عقب صراع طويل مع فيروس كورونا، رحل الفنان الكبير يوسف شعبان، اليوم، داخل أحد مستشفيات القاهرة.

يوسف شعبان الفنان القدير الذي حفر اسمه بأعمال خالدة أمام كُبار نجوم ونجمات الفن، لكنه ظل يبتعد بحياته العائلية والخاصة عن أعين الإعلام، رافضًا الحديث عن الشؤون الخاصة، حيث لم يظهر أحد من أفراد عائلته سوى مؤخرًا، تحديدًا العام الماضي، بعدما ظهرت ابنته «زينب» ابنه زوجته الرابعة، السيدة الكويتية إيمان الشريعان.

ظهور نادر لابنة الفنان يوسف شعبان

بلهجة خليجية وملامح جميلة، ظهرت ابنة الفنان الراحل «زينب»، التي درست الإعلام، عبر برنامج «ليالي الكويت»، حيث تحدثت عن والدها قائلة: «برغم أنه فنان كبير لكنه متواضع، بحب أسمع منه واتكلم معاه، خصوصًا عن الفنانين المصريين»، مؤكدة إنه كان يشجعها على العمل كمذيعة، لكنها لازالت لم تضع خطة واضحة بعد.

كيف تحدث يوسف شعبان عن ابنته الكويتية؟

وكان تحدث الفنان عن ابنته وعن إمكانية مشاركته لها في عمل فني، موضحًا حينها أن الأمر غير متاح، لأن الفن يعتمد على الموهبة، قائلًا: «أنا مديهم مُطلق الحرية، لكن الفن موهبة، وبنتي برغم حلاوتها دي مش هورثها المهنة أو التمثيل، زي ما كتير بيعملوا».

الجدير بالذكر أن زينب، هي ابنة الفنان يوسف شعبان والكويتية إيمان الشريعان، حيث أنجب منها ابنته وولده مروان.