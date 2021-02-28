صورة نادرة لابنه يوسف شعبان بنت الأمراء.. حفيدة الأميرة فوزية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

رحل الفنان القدير يوسف شعبان عن عالمنا اليوم، داخل أحد مستشفيات القاهرة، عقب صراع مع فيروس كورونا، بعد تدهور حالته الصحية.

يوسف شعبان الذي ترك إرثًا ضخمًا من الأعمال الفنية، منها الدرامية والسينمائية المميزة، حيث تعامل مع عمالفة الفن والتمثيل منذ بداياته وحتى آخر أعماله.

وفضّل الفنان الراحل الابتعاد بحياته الشخصية عن الإعلام، حيث لم تظهر بناته إلا في لقاء تلفزيوني أو صور نادرة مُسربة مؤخرًا.

صورة نادرة لابنه يوسف شعبان بنت الأمراء

وفي أبريل من العام الماضي، وعقب ظهور ابنته زينب من زوجته الكويتية، نشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان، صورة لابنته من زوجته السابقة نادية إسماعيل شيرين، وهي ابنة الأميرة فوزية «سيناء»، خلال حفل زفافها.

وأشادت الإعلامية بجمال ملامح بنات الفنان.

وكان الفنان ظهر في العام الماضي، رفقة ابنته الكويتية «زينب» التي تحدثت عن الفنان الأب، وبادرها الأخير هو الآخر بالحديث عنها.

يذكر أن الفنان يوسف شعبان، تزوج 4 مرات، أولهما من الفنانة ليلى طاهر، ولكنهما انفصلا بعد 4 سنوات، ثم تزوج من ابنة الأميرة فوزية وهي والده ابنته «سيناء».

ثم تزوج الفنان من الفنانة الراحلة سهام فتحين ثم زوجته الحالية، وهي الكويتية إيمان الشريعان، وأنجب منها ابنته زينب وولده مروان.