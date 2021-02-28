فنانتين ومن العائلة المالكة وكويتية.. 4 زيجات لـ يوسف شعبان

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لفظ الفنان يوسف شعبان، أنفاسه الأخيرة، اليوم، ليلحق بقائمة ضحايا فيروس كورونا المستجد، وقررت أسرته دفن جثمانه في مقابر مقابر أسرته بمدينة أكتوبر.

مشوار طويل من الأعمال الفنية قدمه الفنان يوسف شعبان لجمهوره، إذ أطل عليهم بوجوه مميزة، كما أن حياته الاجتماعية أيضًا جانب مختلف إذ أنه تزوج 4 مرات وكان لكل زيجة حكاية وقصة مختلفة.

ويرصد «هُن» حكاية 4 زيجات للفنان يوسف شعبان.

يوسف شعبان وليلى طاهر

مسرحية «أرض النفاق» كانت اللقاء الأول الذي ولد قصة حب بين الفنان يوسف شعبان والفنانة ليلى طاهر، التي اتخذت قرارها بإغلاق باب الزواج، لكن الفنان يوسف شعبان نجح في كسر هذا الحاجز بقصة الحب التي نشأت بينهما.

وبالفعل بعد قصة حب وإصرار من الفنان يوسف شعبان أتمت الزيجة التي استمرت 4 سنوات، لكن الخلافات بينهما دبت بينهما مرات مختلفة، كان أبرزها بسبب العصبية التي اتسم بها كلًا منهما وأيضًا الغيرة التي دبت في قلب «يوسف»، حتى انفصل الثنائي عن بعضهما، ولم يثمر الزواج بأطفال.

يوسف شعبان والأميرة نادية

كانت الأميرة نادية ابنة الأميرة فوزية شقيقة الملك فاروق الأول، هي الزيجة الثانية في حياة الفنان يوسف شعبان، فبعد قصة حب متبادلة، تقدم الفنان الشاب وقتها لطلب الزواج من الأميرة نادية إسماعيل شيرين، لكن الرفض كان مصير طلبه.

بعد رفض شديد من الأسرة المالكة، كرر الفنان الشاب يوسف شعبان، مرات متعددة، فبحسب تصريحات سابقة له، أن الأسرة المالكة رفضت أن فنان يتزوج من ابنتهم.

وتزوج الفنان يوسف شعبان من الأميرة نادية إسماعيل شيرين، لكن الزيجة لم تستمر طويلًا، فكان الرفض ملازمًا للفنان الشاب، بعد أن سافرت زوجته لقضاء إجازة الصيف في سويسرا مع عائلتها، عادت وطلبت الطلاق بعد إصرار من أسرتها المالكة، وانفصل الفنان يوسف شعبان عن زوجته الأميرة نادية إسماعيل شيرين، بعد أن أنجبت ابنتهما «سيناء».

يوسف شعبان وسهام فتحي

الفنانة سهام فتحي، كانت الزيجة الثالثة في حياة الفنان يوسف شعبان، لكن الزواج لم يدم طويلًا، فبعد أن قدما معًا المسلسل الإذاعي «الاعتراف الرهيب»، حدث الانفصال وفرضت الفنانة سياج حديدي حول حياتها الشخصية.

يوسف شعبان وإيمان الشريعان

وجاءت الزيجة الرابعة من الكويتية إيمان الشريعان، التي تعرف على والدها خالد الشريعان، صاحب إحدى شركات الإنتاج، فكانت الفرصة التي أدت إلى تعارفهما والإعجاب بها.

وتزوج الفنان يوسف شعبان من الكويتية إيمان الشريعان، وأنجب منها أبنائه «زينب» و«مراد»، وتعتبر هذه الزيجة الأطول في حياة الفنان يوسف شعبان.