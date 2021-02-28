عمرها 4 أعوام.. قصة الطفلة المعجزة نور مكي: حفظت القرآن وألفت كتابين وتتقن العمليات الحسابية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«نور.. بتغني وترسم وحافظة ثلاثة أرباع القرآن، وبتجمع الأرقام بسرعة فائقة».. كلمات موجزة وبسيطة قدمت بها الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، نور مكي، المعروفة بـ«الطفلة المعجزة»، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم لإطلاق جائزة الدولة للمبدع الصغير، تحت رعاية السيدة انتصار السيسي.

نور مكي، صاحبة الأربعة أعوام ونصف العام، تميزت بالعبقرية الشديدة التي مكنتها من حفظ أجزاء كثيرة من القرآن الكريم وتجميعها السريع للأرقام، وأضافت عليها تأليفها لكتابين، أحدهما عن «اسألني عن جيش مصر»، والثاني «نهاية كورونا لغد مشرق»، وهذا ما أثنت عليه الدكتورة إيناس عبدالدايم، خلال حفل الافتتاح.

واليوم، ربما تحقق جزء من أمنية الطفلة المعجزة، التي ظهرت في العام الماضي، خلال لقائها مع الإعلامية لبنى عسل، في برنامج «الحياة اليوم» عبر فضائية «الحياة»، وتمنت وقتها مقابلة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

«بحلم ابقي دكتورة عشان أعالج الناس واعمل كل حاجة.. ونفسي أقابل الرئيس عبدالفتاح السيسي».. هكذا أفصحت الطفلة عن رغبتها خلال لقائها، الذي كشف عن مواهبها في إتقانها العمليات الحسابية بسرعة شديدة، رغم عمرها الصغير، بالإضافة إلى معرفة آيات القرآن الكريم بالأرقام.

وفاجأت الطفلة المعجزة نور مكي، الجميع حين سألتها الإعلامية لبنى عسل، عن أي مسألة حسابية سواء جمع وطرح، وعن أي سورة في القرآن فتجيب بسرعة.

وخلال الحلقة أيضًا كشفت «نور» عن مبادرتها الوطنية التي أطلقتها مستهدفة من خلالها الأطفال للتوعية عن بطولات الجيش المصري، فجاءت المبادرة بعنوان: «اسألني عن جيش مصر».

وفي لقاء آخر لها جاء قبل قرابة الأسبوع مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامجه «واحد مع الناس»، وقفت الصغيرة كالمعلم الواثق من نفسه وهو يشرح على الهيكل العظمي، وأجزاء جسد الإنسان، فهي على معرفة كبيرة بالوظائف الحيوية وفهم الإنسان فسيولوجيًا وأجزاء الجسم.

وانتقلت أيضًا للحديث عن فكرة الكتاب الذي سعت لتأليفه عن كورونا، وقتما اجتاح الخوف الكثيرون بسبب وباء فيروس كورونا المستجد: «فكرت أعمل حاجة تنشر الأمل وتشيل الخوف وقرأت كتير عن كورونا والأمراض الأشد من كورونا وازاي يتخلصوا منها.. وهشارك بالكتاب في معرض القاهرة».

عم نور مكي: عندها قدرة كبيرة على الاستيعاب والحفظ

وفي الحلقة ذاتها، تواجد عمها إبراهيم مكي، الذي كشف عن دور والدي الطفلة في دعمها منذ اكتشاف موهبتها وتكريس وقتها لتعليمها والاهتمام بها، مؤكدًا وقتها أن ابنة أخيه لديها لديها قدرة كبيرة على الاستيعاب والحفظ، كما أنها لديها الفضول لمعرفة كل شيء.