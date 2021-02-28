كورونا اليوم: 3 فئات تحصل على اللقاح أولا في مصر.. وعقار يقاوم تحورات الفيروس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– سيد متولي

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرا يهدد العالم أجمع، منذ أكثر من عام على ظهوره، يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

"الخليج 365" يُتيح خدمة يومية لعرض كل ما تريد معرفته عن تطورات فيروس كورونا المستجد أولا بأول، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية، بشكل مختصر.

3 فئات تحصل على اللقاح أولا في مصر

أعلنت وزارة الصحة، بدء تسجيل الفئات المستحقة من المواطنين للحصول على لقاحات فيروس كورونا، بداية من صباح اليوم الأحد.

وفقا للصحة، سيتم تطعيم العاملين في قطاع الصحة، و أصحاب الأمراض المزمنة والخطيرة، وكبار السن أولا.

عقار يقاوم تحورات الفيروس

أكد باحثون روس، أن تجربة لاختبار مدى فاعلية إعادة التطعيم بجرعة من عقار "سبوتنيك V" للوقاية من التحورات الجديدة لفيروس كورونا، تحقق نتائج جيدة جدا.

وقال نائب مدير مركز "غاماليا" دنيس لوغونوف: "أظهرت دراسة جديدة يجريها مركزنا أن إعادة التطعيم بلقاح (سبوتنيك V) تحقق نتائج جيدة جدا في الوقاية من التحورات الجديدة لفيروس كورونا بما في ذلك سلالات الفيروس التي ظهرت في بريطانيا وجنوب إفريقيا"، وفقا لروسيا اليوم.

مفاجأة.. مستوى الأجسام المضادة العالي لا يضمن حماية فعالة من كوفيد-19

قالت تاتيانا نيبومنياشيخ نائبة مدير مركز "فيكتور" العلمي، إن المستوى العالي من الأجسام المضادة لا يضمن حماية فعالة من كوفيد-19، لذلك لا فائدة من التهافت على ذلك.

وترى الخبيرة، أن المسلك الذي يسعى الإنسان عبره لتحقيق مستويات عالية من الأجسام المضادة، ليس صحيحا تماما، منتقدة، محاولات التحفيز المفرط لجهاز المناعة، وقالت: "يجب أن يكون هناك عيار كاف من الأجسام المضادة والعناصر الأخرى في جهاز المناعة، حتى يتمكنوا معا من توفير الحماية ضد فيروس كورونا"، وفقا لروسيا اليوم.

استخدام طريقة مبتكرة لزيادة عدد الجرعات المستخرجة من لقاح كورونا

أصدرت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية دليلا توجيهيا جديدا لمراكز التطعيم ضد فيروس كورونا، يقضي بزيادة عدد الجرعات المستخرجة من زجاجة اللقاح المضاد لهذا الفيروس إلى الحد الأقصى.

وطلبت السلطات من أعضاء الطاقم الطبي زيادة عدد الجرعات المستخرجة من زجاجة اللقاح المضاد لفيروس كورونا إلى الحد الأقصى، باستخدام أحدث المحاقن، وفقا لروسيا اليوم.