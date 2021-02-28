ما هي الاختلافات بين اللقاحات المتوفرة ضد كورونا المستجد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

تسابق دول العالم الزمن لمحاولة تطعيم أكبر عدد ممكن من سكانها ضد فيروس كورونا المستجد، وفي هاذ الإطار برزت عدة لقاحات أثبتت نجاحها، من بينها كل من لقاح فايزر وموديرنا وسينوفارم.

ويشغل بال الكثيرين عملية المقارنة بين اللقاحات المطروحة، ومازال طرح علامات الاستفهام حول جودة هذه اللقاحات ومدى فعاليتها مستمر، فما هو الفرق بين لقاحات كورونا المتوفرة؟

في هذا الصدد قام موقع medicalxpress برسم خريطة مقارنة بين أبرز اللقاحات حتى الآن، وكانت كما يلي:

فايزر- بيوانتك

في (ديسمبر) 2020 ، أصبح هذا أول لقاح ضد كورونا يتلقى تصريح إدارة الدواء، بعد أن أبلغت الشركة عن بيانات التجارب السريرية الإيجابية ، والتي تضمنت أخبارًا أن اللقاح كان أكثر فعالية بنسبة 95 ٪ من العلاج الوهمي في الوقاية من أعراض المرض.

لكن لقاح فايزر بايونتيك كان له متطلبات صارمة تتعلق بكيفية تخزين اللقاح، على سبيل المثال، تطلبت الشحن في وحدات تحكم بدرجة الحرارة شديدة البرودة (-94 درجة فهرنهايت)، وفي منتصف شهر فبراير، قدمت الشركة بيانات جديدة إلى إدارة الغذاء والدواء توضح استقرار اللقاح في درجات حرارة أكثر شيوعًا في الثلاجات والمجمدات الصيدلانية، ما يجعل الموافقة توزيع اللقاح أسهل.

-الحالة:

الاستخدام في حالات الطوارئ في الولايات المتحدة ودول أخرى

-الفئة العمرية:

من يبلغ من العمر 16 عامًا أو أكثر، لا تزال شركة فايزر بايونتيك تختبر اللقاح للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 عامًا.

-الجرعة: اثنتان بفاصل 21 يومًا

-الآثار الجانبية الشائعة: قشعريرة، وصداع، وألم، وإرهاق، واحمرار وتورم في موقع الحقن، وكلها تختفي بشكل عام في غضون يوم أو يومين من الراحة، والترطيب، والأدوية مثل عقار الاسيتامينوفين. (إذا لم تحل الأعراض في غضون 72 ساعة أو إذا كانت لديك أعراض تنفسية، مثل السعال أو ضيق التنفس، فاتصل بطبيبك.

في حالات نادرة (كما في 11 حالة من 18 مليون لقاح)، ظهرت لقاحات mRNA يحفز الحساسية المفرطة، وهو رد فعل شديد يمكن علاجه باستخدام الإبينفرين (الدواء الموجود في Epipens)، لهذا السبب تطلب مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) مواقع التطعيم لمراقبة الجميع لمدة 15 دقيقة بعد حقنة كورونا، ولمدة 30 دقيقة إذا كان لديهم تاريخ من الحساسية الشديدة أو يتناولون مميعات للدم.

-كيف يعمل: يستخدم تقنية جديدة نسبيًا، على عكس اللقاحات التي تضع جرثومة مرضية ضعيفة أو معطلة في الجسم، فإن لقاح فايزر بايونتيك يسلم قطعة صغيرة من الشفرة الجينية من فيروس كورونا إلى الخلايا المضيفة في الجسم، ويعطي هذه الخلايا تعليمات أو مخططات، لعمل نسخ من بروتينات سبايك، لتقوم النتوءات بعمل اختراق وإصابة الخلايا المضيفة.

تحفز هذه البروتينات الاستجابة المناعية وتنتج أجسامًا مضادة وتطور خلايا ذاكرة تتعرف على الجسم وتستجيب إذا كان الجسم مصابًا بالفيروس الفعلي.

-كيف يعمل بشكل جيد: فعالية 95٪ في الوقاية من كورونا في أولئك الذين لم يصابوا بعد 7 أيام أو أكثر بعد الجرعة الثانية.

أفاد الباحثون أن اللقاح كان فعالًا بشكل متساوٍ عبر أنواع مختلفة من الأشخاص والمتغيرات، بما في ذلك العمر والجنس والعرق والعرق ومؤشر كتلة الجسم (BMI) - أو وجود حالات طبية أخرى، في التجارب السريرية ، كان اللقاح فعالاً بنسبة 100٪ في الوقاية من الأمراض الشديدة.

-كيف يعمل بشكل جيد على الطفرات الفيروسية: حتى الآن، تم العثور على لقاح فايزر بايونتيك للحماية من المتغير الذي تم اكتشافه لأول مرة في بريطانيا العظمى (B.1.1.7)، ولكنه قد يكون أقل فعالية ضد المتغير الذي تم اكتشافه لأول مرة في جنوب إفريقيا (ب 1.351).

موديرنا

كان لقاح موديرنا هو ثاني لقاح مصرح به للاستخدام في حالات الطوارئ في الولايات المتحدة - فقد تلقى الموافقة في 18 ديسمبر 2020 ، بعد حوالي أسبوع من لقاح فايزر، والذي يستخدم نفس التكنولوجيا وفعالية عالية مماثلة في الوقاية من الأعراض المرضية.

هناك اختلافان رئيسيان: يمكن شحن لقاح موديرنا وحفظه في تخزين طويل الأجل في درجات حرارة التجميد القياسية، وتخزينه لمدة تصل إلى 30 يومًا باستخدام التبريد العادي، مما يسهل توزيعه وتخزينه، أيضًا ، كان لقاح موديرنا أقل فاعلية في التجارب السريرية - حوالي 86٪ - في الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكبر.

-الحالة: استخدام في حالات الطوارئ في الولايات المتحدة ودول أخرى

-الفئة العمرية: البالغين 18 عامًا وأكبر، لا تزال موديرنا تختبر اللقاح في الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 17 عامًا.

-الجرعة: جرعتان بفارق 28 يومًا

-الآثار الجانبية الشائعة: على غرار لقاح فايزر ، يمكن أن تشمل الآثار الجانبية قشعريرة، وصداع، وألم، وإرهاق، واحمرار وتورم في موقع الحقن، وكلها تزول بشكل عام في غضون يوم أو يومين.

في حالات نادرة، ظهر أن لقاحات الرنا المرسال تسبب الحساسية المفرطة، وهو رد فعل حاد يمكن علاجه باستخدام الإبينفرين (الدواء الموجود في إيبينيفين)، لهذا السبب، يطلب مركز السيطرة على الأمراض من مواقع التطعيم مراقبة الجميع لمدة 15 دقيقة بعد حقنة كورونا، ولمدة 30 دقيقة إذا كان لديهم تاريخ من الحساسية الشديدة.

-كيف يعمل: على غرار لقاح فايزر ، هذا لقاح يرسل تعليمات خلايا الجسم لصنع بروتين سبايك يقوم بتدريب جهاز المناعة على التعرف عليه، سيقوم الجهاز المناعي بعد ذلك بمهاجمة البروتين الشائك في المرة التالية التي يرى فيها بروتينًا (مرتبطًا بفيروس SARS CoV-2 الحقيقي).

-كيف تعمل بشكل جيد: 94.1٪ فعالة في منع العدوى المصحوبة بأعراض لدى الأشخاص الذين ليس لديهم دليل على الإصابة السابقة بكورونا، يبدو أن اللقاح يتمتع بفعالية عالية في التجارب السريرية بين الأشخاص من مختلف الفئات العمرية والجنس والعرق وبين الأشخاص الذين يعانون من حالات طبية أساسية .

-كيف يعمل بشكل جيد على طفرات الفيروس: اقترحت بعض الأبحاث أن لقاح موديرنا قد يوفر الحماية ضد المتغيرات الجديدة في بريطانيا وجنوب إفريقيا.

جونسون آند جونسون

قدمت الشركة طلبًا إلى إدارة الغذاء والدواء في أوائل فبراير للحصول على الموافقة على الاستخدام الطارئ لنوع مختلف من اللقاح، يسمى اللقاح الناقل، أو ناقل الفيروس، بالمقارنة مع لقاحي فايزر وموديرنا، فإن تخزين هذا اللقاح أسهل (في درجة حرارة الثلاجة)، ولا يتطلب سوى جرعة واحدة، وكلاهما يمكن أن يسهل توزيعه وإدارته.

وأظهر تحليل أصرته إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في أواخر فبراير أن اللقاح قد يقلل من انتشار الفيروس عن طريق الأشخاص الذين تم تطعيمهم.

-الحالة: معلق

-الفئة العمرية: البالغين 18 عامًا وأكبر، كما تتوقع الشركة أيضًا البدء في اختبار اللقاح على الأطفال.

-الجرعة: جرعة واحدة، وفي نوفمبر، أعلنت شركة جونسون أنها ستطلق المرحلة الثانية من التجربة السريرية للدراسة باستخدام جرعتين، بفاصل شهرين، لمعرفة ما إذا كان هذا النظام سيوفر حماية أفضل.

-الآثار الجانبية الشائعة: التعب، والحمى، والصداع، وألم في موقع الحقن، أو ألم عضلي (ألم في العضلات أو مجموعة من العضلات)، وكلها تختفي عمومًا في غضون يوم أو يومين.

كان له آثار جانبية أكثر اعتدالًا بشكل ملحوظ من لقاحي فايزر و كوديرنا، وفقًا لتقرير FDA الصادر في أواخر فبراير، وبحسب الشركة، لم يُعاني أي شخص من رد فعل تحسسي في التجارب السريرية للقاح.

-كيف يعمل: هذا لقاح ناقل، يستخدم نهجًا مختلفًا عن لقاحات mRNA لتوجيه الخلايا البشرية لتصنيع بروتين السارس CoV-2 spike. يصمم العلماء فيروسًا غير ضار (فيروس شائع ، عندما لا يتم تعطيله ، يمكن أن يتسبب في نزلات البرد والتهاب الشعب الهوائية وأمراض أخرى)

-كيف تعمل بشكل جيد: 72٪ فعالية إجمالية و 86٪ فعالية ضد الأمراض الشديدة في الولايات المتحدة.

-كيف يعمل بشكل جيد على الطفرات الفيروسية: لقد ثبت أن فعالية هذا اللقاح توفر الحماية ضد المتغير B.1.1.7. وفقًا للتحليلات التي أصدرتها إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) في أواخر فبراير، كان هناك 64٪ فعالية إجمالية و 82٪ فعالية ضد الأمراض الشديدة في جنوب إفريقيا ، حيث تم اكتشاف المتغير B.1.351 لأول مرة.

-أكسفورد أسترا زينيكا

يتميز هذا اللقاح، الذي يتم توزيعه حاليًا في المملكة المتحدة، عن بعض منافسيه بتكلفته المنخفضة - فهو أرخص في صنع كل جرعة، ويمكن تخزينه ونقله والتعامل معه في التبريد العادي لمدة ستة أشهر على الأقل .

-الحالة: معتمد للاستخدام في حالات الطوارئ في العديد من البلدان

-الفئة العمرية: البالغين 18 عامًا وأكبر

-الجرعة: جرعتان ، بفارق أربعة إلى 12 أسبوعًا

-الآثار الجانبية الشائعة: وجع، ألم، دفء، احمرار ،حكة ، تورم أو كدمات في موقع الحقن، وكلها تزول بشكل عام في غضون يوم أو يومين.

-كيف يعمل: على غرار لقاحجونسون ، هذا لقاح ناقل، مصنوع من نسخة معدلة من فيروس غير ضار، ويحتوي المنتج النهائي على بروتين سبايك الموجود في الفيروس المسبب لكورونا، عندما يصل هذا البروتين إلى خلايا الجسم، يقوم الجهاز المناعي بالدفاع، ويخلق أجسامًا مضادة وخلايا ذاكرة للحماية من الإصابة الفعلية بفيروس كورونا.

-كيف يعمل بشكل جيد: أظهرت مراجعة مبكرة لتجارب المرحلة 3 فعالية 70٪ تبدأ بعد الجرعة الأولى ، و 100٪ حماية ضد الأمراض الشديدة، والاستشفاء، والوفاة بعد الجرعة الثانية، كما أظهر التحليل إمكانية أن يقلل اللقاح من انتقال الفيروس بدون أعراض بنسبة تصل إلى 67٪.

-كيف يعمل بشكل جيد على طفرات الفيروس: حتى الآن يبدو أنه يعمل بشكل أفضل ضد الطفرة التي ظهرت في بريطانيا العظمى من تلك التي ظهرت في جنوب إفريقيا..

نوفافاكس

لقد ثبت أن هذا اللقاح فعال ليس فقط ضد كورونا، ولكن أيضًا ضد الطفرات التي ظهرت في بريطانيا العظمى، وإلى حد ما، جنوب إفريقيا (على الرغم من أنه في أواخر يناير، تبين أن الفعالية ضد الأخير كانت أقل من 50٪ ضد المرض الشديد)، في حين أن لقاحات الاختراق الأخرى كانت إما mRNA أو منصات ناقل، فإن لقاح نوفافاكس هو نوع آخر، يسمى بروتين مساعد، كما أنه أسهل في صنعه ويمكن تخزينه في الثلاجة.

-الحالة: لا تزال تستكمل التجارب السريرية

-الفئة العمرية: يتم دراسة اللقاح للبالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 84 عامًا

-الجرعة: جرعتان، كل ثلاثة أسابيع على حدة

-الآثار الجانبية الشائعة: بينما لا يزال لقاح نوفافاكس قيد الدراسة، لم تظهر التجارب المبكرة أي أحداث سلبية.

-كيف يعمل: على عكس mRNA ولقاحات الناقلات، فإن هذا هو مادة مساعدة للبروتين (المادة المساعدة هي مكون يستخدم لتقوية الاستجابة المناعية)، بينما تخدع اللقاحات الأخرى خلايا الجسم لتكوين أجزاء من الفيروس يمكن أن تحفز جهاز المناعة، فإن لقاح نوفافاكس يتخذ نهجًا مختلفًا، يحتوي على بروتين سبايك للفيروس التاجي نفسه، ولكن تمت صياغته على هيئة جسيمات نانوية لا يمكن أن تسبب المرض، عندما يتم حقن اللقاح ، فإن هذا يحفز جهاز المناعة على إنتاج الأجسام المضادة والاستجابات المناعية للخلايا التائية.

-كيف يعمل بشكل جيد: فعالية 89.3٪

-كيف يعمل بشكل جيد على طفرات الفيروس: غطى تقرير نوفافاكس لفعالية 89.3٪ في يناير كلاً من الفيروس التاجي الأصلي والمتغير B.1.1.7. لكن النتائج أظهرت فعالية بنسبة 49٪ فقط ضد البديل B.1.351. قالت شركة نوفافاكس إنها تخطط لبدء التطوير السريري للقاح يستهدف على وجه التحديد B.1.351.