متوفر في الموز والسمك..هذا الفيتامين مفتاح قوي ضد مضاعفات كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

وجد بحث جديد أن فيتامين ب 6 الموجود في الموز أو السمك يمكن أن يكون مفتاحًا لاستجابة قوية ضد فيروس كورونا، والذي يعرف بتأثيره الوقائي ضد الأمراض المزمنة، بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري، وربما يكون مفتاحا للاستجابة القوية ضد كوفيد-19 أيضًا، بحسب ما ذكر موقع medicalxpress.

واستكشفت الدراسات حتى الآن فوائد الفيتامينات سي ودي والمعادن مثل الزنك والمغنيسيوم في تقوية الاستجابة المناعية ضد فيروس كورونا، لكن البحث عن فيتامين ب 6 مفقود في الغالب.

وتأمل عالمة الغذاء ثانوتشابورن كومرونجسي أن تكون ورقتهم المنشورة في مجلة Frontiers in Nutrition هي الخطوة الأولى لإظهار إمكانات فيتامين B6 في تقليل احتمالات حدوث عواصف خلوية.

وتقول كومرونجسي- الأستاذ المشارك في كلية الدراسات العليا المتكاملة بجامعة هيروشيما العلوم من أجل الحياة، إنه بالإضافة إلى غسل اليدين، يعد الطعام والتغذية من بين خطوط الدفاع الأولى ضد عدوى فيروس كورونا، وأن الغذاء هو أول دواء لدينا والمطبخ هو أول صيدلية لدينا.

وأضافت: "في الآونة الأخيرة، نشر العديد من العلماء أوراقًا تتعلق بدور النظام الغذائي والعناصر الغذائية في الحماية من كورونا ومع ذلك، فإن القليل جدًا من العلماء يهتمون بالدور المهم لفيتامين ب 6" .

أشارت وزملاؤها في ورقتهم البحثية إلى أدلة متزايدة تظهر أن فيتامين ب 6 يمارس تأثيرًا وقائيًا ضد الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري عن طريق قمع الالتهاب والألتهاب والأكسدة والإجهاد الكربوني.

وقالوا إن فيروسات كورونا والإنفلونزا من بين الفيروسات التي يمكن أن تسبب إصابات رئوية مميتة والوفاة بسبب متلازمة الضائقة التنفسية الحادة في جميع أنحاء العالم.

أوضحت كومرونجسي أن الجلطة (تخثر الدم) وعاصفة السيتوكين (الالتهاب المفرط) قد تكون مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بشدة الإصابة بكورونا تحدث عواصف السيتوكين عندما ينتقل الجهاز المناعي إلى مستوى مفرط ويبدأ في مهاجمة حتى الخلايا السليمة، وفي الوقت نفسه، يمكن لجلطات الدم المرتبطة بكورونا أن تسد الشعيرات الدموية وتضر بالأعضاء الحيوية مثل القلب والرئتين والكبد والكلى.

فيتامين ب 6 من العناصر الغذائية المعروفة المضادة للتخثر والالتهابات، يرتبط النقص في هذا الفيتامين أيضًا بوظيفة المناعة المنخفضة وزيادة التعرض للعدوى الفيروسية.

قالت كومرونجسي، إن فيتامين ب 6 له علاقة وثيقة بجهاز المناعة، تنخفض مستوياته دائمًا لدى الأشخاص الذين يعانون من الالتهابات المزمنة مثل السمنة والسكري وأمراض القلب، فيمكننا أن نرى من الأخبار أن الأشخاص الذين يعانون من السمنة والسكري معرضون بشكل كبير لخطر الإصابة بكورونا.

وأكدت أنه من الأهمية بمكان فحص ما إذا كان فيتامين ب 6 يمارس الحماية ضد أنواع جديدة من العدوى الفيروسية والالتهاب الرئوي التي ستواجهها في المستقبل، في الوقت الحالي، هناك القليل من المعلومات المتعلقة بالدور الوقائي للعناصر الغذائية ضد الالتهاب الرئوي وأمراض الرئة.