كيف يتجنب الطلاب الإصابة بكورونا أثناء تأدية الامتحانات؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

يمثل فيروس كورونا هاجسًا لدى كل فرد، وبخاصة أولياء الأمور وطلاب المدارس خلال هذه الفترة، مع بدء امتحانات نصف العام الدراسي اليوم في ظل انتشار فيروس كورونا، فتتزايد مخاوفهم من انتقال العدوى للأبناء أثناء تأديتهم الامتحان.

وفي هذا الصدد نقدم مجموعة من النصائح لتجنب الإصابة بكورونا أثناء أداء الامتحانات وللمساعدة في حماية نفسك من الإصابة بالفيروس المستجد، وفقًا لموقع thehealthsite.

5 قواعد أساسية للحفاظ على نفسك في مأمن من كورونا

قواعد الوباء الأساسية تكون مثل الحفاظ على التباعد الاجتماعي، فعلى سبيل المثال حتى عندما تكون في مدرستك حيث يكون لديك أقرب أصدقائك، تأكد من الحفاظ على الحد الأدنى من المسافة المادية، سيضمن ذلك أنك آمن ويحافظ على الآخر آمنًا أيضًا.

الشيء التالي الذي يجب وضعه في الاعتبار أثناء التواجد في المدرسة هو ارتداء قناع، فلا يزال فيروس كورونا باقياً ، وبالتالي فإن خطر الإصابة به لا يزال قائماً أيضًا، ويمكن لارتداء القناع أن يحميك من الفيروس ويمكن أن يحافظ أيضًا على سلامة الشخص الآخر.

شيء آخر مهم يجب مراعاته هو التأكد من ممارسة نظافة اليدين، فيجب على الوالد أو المعلم التأكيد على الطلاب بغسل أيديهم والحفاظ على النظافة الأساسية.

تجنب لمس الوجه، خاصة وأن الفيروس يعيش على بعض الأسطح لمدة تصل ل 72 ساعة، يمكنك الحصول على الفيروس على يديك إذا لمست سطحًا مثل "مقبض مضخة الغاز- هاتفك النقال-مقبض الباب".

تجنب لمس أي جزء من وجهك أو رأسك ، بما في ذلك فمك وأنفك وعينيك، تجنب أيضًا قضم أظافرك، هذا يمكن أن يمنح فيروس كورونا فرصة للانتقال من يديك إلى جسمك.

إجراءات على المدارس اتخاذها

بينما تم السماح بإجراء الامتحانات فمن أجل الحفاظ على سلامة الأطفال وصحتهم، يجب أن تمارس المدارس ما يلي:

-الحد من عدد الطلاب الذين سيأتون إلى المدرسة دفعة واحدة بحيث يمكن ممارسة التباعد الاجتماعي بشكل فعال.

-التأكد من أن المبنى نظيف وصحي - يجب مسح الأسطح والأشياء (مثل المكاتب والطاولات) بمطهر بانتظام

-تعزيز غسل اليدين بانتظام وشامل ووضع موزعات مطهرة لليدين في أماكن بارزة حول مكان العمل

-علم الأطفال جوهر ممارسة النظافة التنفسية واستخدام كمامة لتغطية الوجه والأنف

-تقييد تجمعات الطلاب وممارسة مشاركة الطعام

-الفحص الحراري الإلزامي، لا يسمح لأي شخص يعاني من أدنى أعراض مثل الحمى والسعال في المبنى ويجب أن يوصى بالعزل الذاتي الفوري.