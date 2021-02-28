كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 28 فبراير 2021 04:39 مساءً - تفضل الكثير من النساء اعتماد الفساتين الواسعة سواء في الخروجات النهارية السريعة، أو في الإطلالات المسائية، نظراً لسهولة الحركة بها، وملائتمها لمختلف الأجسام، سواء الجسم الرفيع أو الجسم الممتلئ.

وتختلف تصميمات الفساتين الواسعة بين القصير والطويل وذي الأكمام الطويلة أو بدون أكمام، لذلك جمعت لكِ "الخليج 365.نت" أجمل موديلات فساتين واسعة موضة ربيع 2021، لتختاري من بينها الأنسب لكِ:

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فستان بيج واسع من Dior

Dior

قدمت ماركة Dior في مجموعة ربيع وصيف 2021، مجموعة مميزة من موديلات فساتين واسعة، أعجبنا منها هذا التصميم الجذاب، لفستان ميدي واسع باللون البيج، ذي توب بفتحة صدر تصل حتى البطن على شكل حرف V، مع أكمام واسعة تصميم ثلاثة أرباع الكم، أما التنورة فجاءت بتصميم ماكسي ذي شراشيب قصيرة على الأطراف، إضافة إلى حزام بني رفيع من الجلد على الخصر.

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فستان أبيض واسع من Alberta Ferretti

Alberta Ferretti



بتصميم أنثوي جذاب، قدمت ماركة Alberta Ferretti هذا الفستان الواسع، الذي جاء تصميمه بتوب بدون أكمام ذي فتحة صدر على شكل حرف V، مع حمالات رفيعة وتصميم الكشكش على الخصر، أما التنورة فجاءت بتصميم A line طويل.

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فستان واسع من Maryling

Maryling



لإطلالة عملية تناسب الخروجات النهارية، قدمت ماركة هذا التصميم الأنيق لفستان شيفون واسع ملون، ذي توب بأزرار أمامية وأكمام بتصميم ثلاثة أرباع الكم، مع ياقة عريضة، وجيوب كبيرة على الصدر، أما التنورة فجاءة ميدي بتصميم A line.

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فستان واسع من Max Mara

Max Mara



قدمت ماركة Max Mara العديد من التصميمات الأنيقة لفساتين واسعة موضة ربيع 2021، أعجبنا منها هذا التصميم الأنيق لفستان واسع قصير باللون البيج، ذي تصميم Off Shoulder، مع أكمام واسعة وطويلة تتوسطها جيوب كبيرة الحجم، إضافة إلى جيوب كبيرة على الصدر، أما التنورة فجاءة بتصميم قصير مع جيب كبير الحجم يتوسطها بشكل عصري وأنيق.

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فستان واسع من Daniela Gregis

Daniela Gregis



لإطلالة عملية تناسب الخروجات السريعة، قدمت ماركة Daniela Gregis هذا التصميم الجذاب، لفستان واسع ميدي باللونين البيج والبرتقالي، وهو فستان مُصمم من توب واسع بأكمام طويلة وأكتاف ساقطة مع حزام على الخصر بنفس لون وقماش الفستان، أما التنورة فجاءت بتصميم A line.



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