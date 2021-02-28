موديلات فساتين سهرة موضة خريف 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 28 فبراير 2021 04:39 مساءً - قدّمت أهم دور الأزياء العالمية باقة واسعة من أجمل فساتين السهرة ضمن مجموعات الأزياء الجاهزة لموسم خريف 2021.

شاهدي الصور التي جمعناها وكوني السباقة في التعرف إلى أحدث الصيحات والموديلات.

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فساتين ترتر موضة 2021 من أسبوع نيويورك

ALICE+OLIVIA





بالنظر إلى المجموعات التي أصدرت ضمن أسبوع نيويورك سنلاحظ هيمنة الفساتين المحبوكه بالترتر حيث قُدمت بقصات وأطوال وألوان منوعة ما يعني أنها ستكون نجمة موسم الخريف القادم، أحببنا الفستان الأسود مستقيم القصة ذي الياقة العالية والمزين بشق على الجانب من توقيع أليس + أوليفيا Alice + Olivia.



خطفت عارضة بادجلي ميشكا Badgley Mischka الأنظار بالفستان الذهبي الـ Mermaid منفوخ الكمين والذي نسقته مع أقراط متدليه ناعمة وصندال ذهبي.



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فساتين بألوان نارية نجمة مجموعات خريف 2021

BIBHU MOHAPATRA

غلبت الألوان النارية على مجموعات فساتين خريف 2021 فحجزت الفساتين الصفراء اللامعة لنفسها مكانا، تألقت عارضة Bibhu Mohapatra بفستان High low تميز بالتنورة المنفوخة وفتحة الصدر المربعة وزينته بقفازات طويلة تغطي الكوع وحذاء مدبب ذهبي، كما أعجبنا الفستان الترتر القصير من مجموعة Christian Cowan.





برزت أيضًا الفساتين الحمراء وتميزت بالفصات المستقيمة المعانقة للجسم، أعجبنا الفستان الطويل عالي الخصر والمزين بحزام من بادجلي ميشكا Badgley Mischka والفستان الميدي المطرز حول الصدر من توقيع تاداشي شوجي Tadashi Shoji.



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فساتين مطرزة بأكمام منفوخة من أسبوع الموضة

ZIMMERMANN





حظيت الفساتين المطرزة بحضور لافت خلال أسبوع نيويورك لا سيما القطع منفوخة الكمين، لفتنا الفستان الشيفون البني المطرز بالذهبي والمزين برباط معقود حول العنق من مجموعة زيمرمان Zimmermann.



كما أحببنا الفستان الأسود المطبع بالورود الحمراء والمشغول بتطريز ذهبي من مجموعة ماركة برابال غورونغ Prabal Gurung.





فساتين واسعة الأبرز في مجموعات خريف 2021

BIBHU MOHAPATRA

ركزت دور الأزياء على فساتين السهرة الواسعة، نسقت عارضة أليس + أوليفيا Alice + Olivia الفستان الطويل المطرز عالي الخصر مع توب مخمل بنصف أكمام وياقة عالية، فيما ظهرت عارضة Bibhu Mohapatra بفستان دانتيل أسود مميز بأكمامه الواسعة وأطرافه غير المتساوية.



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