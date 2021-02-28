أبرز موديلات سكارف موضة ربيع 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 28 فبراير 2021 04:39 مساءً - أصبح السكارف موضة رائجة في عالم الاكسووارات ، ويمكن اعتماد صيحات السكارف موضة ربيع 2021 بالعديد من الطرق الرائجة، سواء الـScarf حول الرقبة أو على الشعر أو حتى حول الأكتاف!

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السكارف حول الرقبة

COACH





في إطلالات النهار العصرية، يمكنك إضافة السكارف حول الرقبة ليضيف لمسة حيوية وجذابة.

نسقت عارضة كوتش Coach سكارف أزرق منقوش مع معطف جلد أحمر في تناقض لافت للأنظار.

كما قدمت ماركة ايميليو بوتشي Emilio Pucci السكارف الأسود الطويل بالتصميم النحيف حول الرقبة والذي يلتف عدة مرات وينسدل طويلاً، وتميز بالقماش الشفاف الذي تناغم مع الفستان الناعم للعارضة.

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سكارف الشعر

DIOR





يمكنك اعتماد السكارف موضة 2021 كأكسسوار شعر بتصاميم مستوحاة من أحدث عروض الأزياء.

أعجبتنا موديلات السكارف حول الشعر مثل الطوق من ديور Dior، وتميزت بنقشاتها الملونة.

كذلك قدمت ماركة اترو Etro، سكارف الشعر الذي يغطي جزء كبير منه، وهو بقماش حريري مزين بطبعات ملونة مع رابطة من الخلف.

Prada





صيحة مميزة وجدناها في عروض أزياء 2021، وهو السكارف الذي يلتف حول الكتف ليضيف لمسة مميزة للأزياء.

قدمت ماركة برادا Prada السكارف الحريري الأسود حول الكتف مع قميص حريري أسود وسروال قماش أسود، وتزين السكارف الأسود بحقيبة قماش من نفس اللون لمزيد من الجاذبية.

بعدما تعرفتي على السكارف موضة ربيع 2021، أصبح أمامك العديد من الخيارات لتنسيقه مع الأزياء.

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