موديلات عبايات باللون الوردي موضة ربيع 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 28 فبراير 2021 04:39 مساءً - لا شك في أن اللون الوردي في الأزياء يضفي إطلالة أنثوية ونعومة رقيقة على أناقة كل فتاة، ولكن بعيداً عمَّا يعكسه هذا اللون من جمال، تُعتبر العبايات الوردية من أبرز صيحات الموضة في الموسم القادم ربيع 2021، ولأن العباية الخليجية تُعَدُّ قطعه مهمة في خزانة كل فتاة عربية، فقد رصدنا لكُنَّ اليوم بعض التصميمات من إنستغرام مدونات الموضة.



سام الشعلية بعباية زهرية ناعمة

سام الشعلية



لتطبقي هذه الصيحة في إطلالاتك اليومية البسيطة وبكل راحة وأناقة، لا تترددي في اعتماد أسلوب المدونة العمانية، سام الشعلية، التي تأنقت بعباية زهرية ناعمة مزينة بطبقات بسيطة من الشيفون، مع حذاء زهري يومي وإكسسوارات فضية لليدين.

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عبايات اللون الوردي من نوف التميمي

نوف التميمي



اعتمدت المدونة الإماراتية، نوف التميمي، على عبايات اللون الوردي في مختلف إطلالاتها، ومن أبرز الخيارات ارتدَتْ عباية زهرية بقَصَّة معطف البليزر الرائجة جداً في السنوات الأخيرة، مع حجاب زهري، وحقيبة سوداء من علامة شانيل، وفي إطلالة أخرى نسقت عباية زهرية مصممة بفصوص كريستالية متناثرة، مع حقيبة شفافة وحذاء أبيض بكعب ناعم، كما اختارت في الإطلالة الثالثة للمناسبات عباية زهرية مطرزة بالفضي بشكل خطوط طولية مع فستان بذات التصميم، لأناقة لافتة بطابع عربي.

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عبايات زهرية من زكية المري

زكية المري



زكية المري، بلوجر إماراتية تنشر الكثير من الصور لإطلالاتها بالأزياء الخليجية عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها، وفي هذا العام استوحينا لكُنَّ منها عبايات اللون الزهري لأناقة ناعمة؛ حيث أطلت بعباية زهرية مطرزة بأوراق الشجر الذهبية في الأسفل مع الخطوط الناعمة، وأكملت مظهرها بحجاب أبيض وحذاء فضي مميز، وظهرت بعباية من الساتان الزهري المصمم بقَصَّة منسدلة مع فستان بذات التصميم وحجاب زهري ناعم، وأكملت اللوك بحذاء ذهبي وإكسسوارات ذهبية لليد لأناقة ناعمة.

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دلال التميمي بعبايات اللون الوردي

دلال التميمي



لجأت المدونة الإماراتية، دلال التميمي، لاختيار اللون الزهري في إطلالاتها المختلفة بالعباية، حيث اختارت عباية زهرية من الساتان المصمم بطبقات صغيرة في الأكمام والصدر مع إكسسوارات فضية راقية، وفي إطلالة أخرى تألقت بعباية زهرية يومية مصممة بأزرار صغيرة في المنتصف مع فستان أبيض بقَصَّة منسدلة وإكسسوارات فضية لليدين.

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