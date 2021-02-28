عطور خشب الصندل 2021 .. مميزة ودافئة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 28 فبراير 2021 04:39 مساءً - يعد خشب الصندل من أغلى الأخشاب في صناعة العطور، إذ يعطي رائحة مميزة ودافئة، كما أنه يحتوي على نوتة خشبية قوية للغاية.

واستُخدم خشب الصندل بشكل رئيسي في صناعة العطور الرجالية، وقد امتد في السنوات الأخيرة ليشمل تركيبات للجنسين ليدخل في صناعة العطور النسائية.

وفي السطور التالية، تقدم لكِ "الخليج 365.نت" بعض عطور خشب الصندل 2021، يمكنك أن تستعيني بها طوال العام، إذ تتميز معظمها بأنها دافئة، وذات روائح قوية.

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عطر Serge Lutens من Santal Majuscule

عطر Serge Lutens



إنه تكوين بسيط ولكنه مُنفذ بمهارة، يتكون Santal Majuscule من عدة مكونات: وردة الكاكاو وخشب الصندل، الذي يلعب دوره بشكل مثالي في التكوين.



ويتمتع خشب الصندل بأنه قوي ودافئ، ويضفي الكاكاو على هذا العطر لمسة ذواقة، ولكن ليس حلواً جداً، وسوف يتماشى بشكل مثالي مع إطلالاتكِ الأنيقة.

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عطر أكوا دي بارما

عطر أكوا دي بارما





خشب الصندل في هذه الرائحة البارزة، لا يمكن إنكاره، إذ يكون ناعماً، مصحوباً بإتقان من خلال النوتات الحمضية في الأعلى، كما أضيف إليه الليمون والفاكهة.



ويتمتع هذا العطر بخصائص الكولونيا المركزة، بالمقارنة مع الروائح الأخرى، حيث يكون خشب الصندل في قلب التكوين.



ويمكنك الاستعانة بهذا العطر بشكل عام للمواسم الباردة، كما يمكن أن يكون الرفيق المثالي لعطلتك الصيفية.

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عطر تام داو من DIPTYQUE

عطر تام داو من DIPTYQUE



يمتزج خشب الصندل وخشب الأرز بشكل مثالي لإنتاج عطر تام داو، وهو عطر خشبي كثيف، تضفي المكونات الحارة وكذلك السرو الإيطالي تعقيداً على الرائحة، وتأتي المكونات الطبيعية التي تدخل في تركيبه في تناغم تام.



ويتميز عطر تام داو بأنه يمكن استخدامه خلال أوقات العمل، إذ إن رائحته ليست قوية جداً.

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عطر سانتال كارمين

عطر سانتال كارمين





هذا العطر عبارة عن مزيج بين خشب الصندل والزعفران، كما تضفي الفانيلا في الخلفية لمسة من الانغماس، ويعد هذا العطر مثالياً في أيام الخريف الدافئة.



وتتميز الرائحة الافتتاحية للعطر بظهور الليمون مع نفحات المسك والخشب مع الأرز والغاياك، بينما قاعدة هذا العطر خشبية 100٪ من خشب الأرز، وورق البردي، الغاياك، وبالطبع خشب الصندل.

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