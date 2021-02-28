تسريحات شعر فرنسية ناعمة موضة 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 28 فبراير 2021 04:39 مساءً - لدى المرأة الفرنسية فلسفة محددة للغاية عندما يتعلق الأمر بتسريحات الشعر، حيث نجدها تميل بشكل دائم الى تسريحات الشعر الناعمة والعملية، التي تمنح المرأة إطلالة مريحة وأنيقة في الوقت نفسه. وهذه الخصوصية، جعلت المرأة الفرنسية مصدر إلهام لكثيرات من النساء حول العالم.

وفي هذا المقال، جمعنا لك باقة تسريحات شعر فرنسية ناعمة تشكل موضة 2021، لتختاري من بينها ما يناسبك.

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تسريحة الويفي الفوضوية مع الغرة الستارة

تسريحة الويفي الفوضوية مع الغرة الستارة (الصورة من إنستقرام)



لا تزال المرأة الفرنسية مخلصة لتسريحة الويفي الفوضوية، فهي التسريحة الأحب الى قلبها، كونها تسريحة مريحة وحيوية، لكنها في عام 2021 ستعتمدها الى جانب الغرة الستارة، موضة الشعر التي تعود الى مرحلة التسعينيات، وهي لا تخفي ملامح الوجه، حيث تأتي منسدلة على جانبي الجبين.

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تسريحة الشينيون

تسريحة الشينيون (الصورة من إنستقرام)



الشينيون هي التسريحة الفرنسية الكلاسيكية، التي تناسب المرأة العاملة، حيث بالإمكان اعتمادها خلال أوقات العمل وفي المساء. وهي ستكون من أكثر تسريحات الشعر الفرنسية رواجاً خلال 2021، علماً أنها تسريحة الشعر المفضلة لدى غالبية النساء الفرنسيات.

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تسريحة الكيرلي المنسدلة

تسريحة الكيرلي المنسدلة (الصورة من إنستقرام)



كذلك، تعد تسريحة الشعر الكيرلي المنسدلة رواجاً كبيراً بين النساء الفرنسيات، وهي تعود لتكون الموضة الأبرز خلال 2021، فمع انتشار فيروس كورونا تتجنب المرأة الذهاب بشكل متكرر الى مصفف الشعر، بالتالي بإمكانها اعتماد هذه التسريحة البسيطة والناعمة لإطلالة يومية مريحة. يكفي أن تستخدمي أدوات تجعيد الشعر المناسبة لتكون تسريحتك أنيقة وثابتة.

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تسريحة الكعكة المزدوجة المضفرة

تسريحة الكعكة المزدوجة المضفرة (الصورة من إنستقرام)



تحظى تسريحات الضفائر بمختلف أشكالها، شعبية كبيرة بين النساء الفرنسيات، حيث بالإمكان رؤية تسريحات الشعر المضفرة في جميع أنحاء الشوارع الباريسية. وخلال 2021، ستكون تسريحة الكعكة المزدوجة والمضفرة الأكثر رواجاً بين تسريحات الضفائر.

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تسريحة الويفي - الكيرلي

تسريحة الويفي - الكيرلي (الصورة من إنستقرام)



إذا كنت تعتمدين قصة البوب، بإمكانك تجربة تسريحة الويفي – الكيرلي، فهذه التسريحة الفرنسية الرائجة تضمن لك مظهراً شبابياً وحيوياً خلال الربيع والصيف، وهي تجمع بين خصلات الشعر الكيرلي والويفي المنسدلة في الوقت نفسه.

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تسريحة الأمواج الشاطئية

تسريحة الأمواج الشاطئية



لا يهم إن كان شعرك طويلاً أم قصيراً، حيث بإمكانك اعتماد تسريحة الأمواج الشاطئية، التسريحة الفرنسية الجذابة والأنيقة، من خلال وضع خصلات شعر مستعار تجعل شعرك أطول وأكثر سمكاً خلال دقائق، فهذه التسريحة ستكون إحدى أكثر التسريحات رواجاً في الأيام المقبلة.

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