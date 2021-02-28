عدد من أولياء الأمور يشتكون من «امتحان العربي» للصف الثاني الثانوي: السيستم فتح متأخر

القاهرة - سمر حسين - ماما

يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي، اليوم، امتحان اللغة العربية إلكترونيًا بالمدارس، حيث يُختبر كل طالب في أسئلة غير أسئلة الطالب الآخر، وذلك داخل اللجنة الامتحانية الواحدة.

ولاء: السيستم واقع من أول الامتحان

وشكى عدد من الأمهات من سقوط السيستم اليوم في بعض المدارس، تقول ولاء طه، ولي أمر طالبة بالصف الثاني الثانوي في إحدى مدارس محافظة القاهرة: «السيستم واقع من أول الامتحان».

شيرين: الامتحان فتح مع ابني آخر ربع ساعة

وتابعت شيرين حمدي، ولي أمر طالب بالصف الثاني الثانوي، في إحدى مدارس محافظة القاهرة، بإدارة الزيتون أثناء حديثها لـ«هُن»: «السيستم وقع، والامتحان فتح مع ابني آخر ربع ساعة بس، وأولاد كتير ممتحنتش، والمدرسة عملت شكوى للطلاب اللي ممتحنتش بس، لكن اللي فتح معاهم خلاص حتى لو آخر ربع ساعة».

التعليم تنفي تسريب امتحان اللغة العربية

كانت غرفة العمليات المركزية في وزارة التريبة والتعليم والتعليم الفني، أكدت أنّه لا صحة على الإطلاق لما تردد بشأن تسريب امتحان اللغة العربية للصف الثانى الثانوي 2021، مشيرة إلى أنّ العملية الامتحانية تسير بصورة منتظمة وطبيعية بجميع اللجان، وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

وذكرت غرفة العمليات، أنّه من الصعب تسريب امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، إذ إنّ «سيستم» الامتحانات يتم عبر دخول الطالب على سيستم التابلت الخاص به، وعلى الفور تظهر الأسئلة، وتختلف من طالب إلى آخر، موضحة أنّ جميع الامتحانات تسير بشكل منتظم ولا أزمات في سير الامتحانات.

وأكدت غرفة العمليات المركزية في وزارة التريبة والتعليم والتعليم الفني، أنّه لا صحة على الإطلاق لما تردد بشأن تسريب امتحان اللغة العربية للصف الثانى الثانوي 2021، مشيرة إلى أنّ العملية الامتحانية تسير بصورة منتظمة وطبيعية بجميع اللجان، وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تسيير امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع صفوف النقل بمختلف مراحل التعليم العام والفني، بدءا من يوم 27 فبراير حتى 11 مارس المقبل.