بريطانيتان تكتشفان أنهما شقيقتان بعد 8 سنوات صداقة والعمل معا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

رصدت كثير من الأفلام السينمائية والمسلسلات، حوادث افتراق الأشقاء والمصاعب التيى يواجهها الأشقاء في سبيل البحث عن بعضهم البعض، وفي بريطانيا تحولت الأفلام إلى واقع، حيث اكتشفت امرأتان بريطانيتان في الثلاثينيات من عمرهن أنهما شقيقتان عن طريق الصدفة، بعد اللقاء خلال عملهما في نفس المقهى.

والتقت كل من جوليا تينيتي، البالغة من العمر 31 عاماً»، وكاساندرا ماديسون، 32 عاماً، قبل 8 سنوات وتحديداً في عام 2013، عندما كانتا تعملان في مقهى «السيدة الروسية» في ولاية «كونيتيكت» الواقعة في شمالي شرق الولايات المتحدة وسرعان ما أصبحتا صديقتين دون إدارك صلة القرابة بينهما، حتى بدأ الناس يشيرون إلى التشابه بينهما، وفقا لما ذكرته صحيفة «ذا صن» البريطانية.

من جانبها، قالت ماديسون، على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إنها التقت وجوليا في 2013 في المقهى، ولاحظت جوليا وشم علم الدومينيكان على ذراع كاساندرا، وأخبرتها أنها أيضاً من الدومينيكان وتم تبنيها من هناك.

وأضافت ماديسون، أنها أخبرت كاساندرا، أنها أيضاً متبناة من هناك، وأصبحتا صديقتين منذ ذلك الحين، وبدأن في ارتداء ملابس متطابقة وإخبار الجميع بأنهن شقيقتين، وفقًا لما ذكره موقع«24» الإماراتي.

واستمرت علاقة الصداقة بين جوليا وكاساندرا، فيما بدأت الشابتين، تتساءلان عن إمكانية وجود علاقة قرابة بينهما، على خلفية تعليقات الغرباء حول التشابه بينهما، لكن أوراق التبني لكل منهما لم تكن متطابقة.

وذكرت الأوراق أنهما من مدينتين مختلفتين وأسماء عائلتيهما ووالدتيهما غير متطابقة، فيما لم تتكشف الحقيقة حتى التقت كاساندرا بوالديها الحقيقيين في الدومينيكان، وأخبراها أن لديها شقيقة، حيث كان لوالديها 9 أبناء، 3 ذكور و6 إناث، لكنهما اضطرا للتخلي عن جوليا وكاساندرا لعدم التمكن من إعالة هذه الأسرة الضخمة.

وفي النهاية، اكتشفت جوليا وكاساندرا بعد إجراء فحصوصات الحمض النووي، أنهما شقيقتان، والتم شمل العائلة من جديد.

وأضافت كاساندرا: «نحن أخوات من نفس الأم ونفس الأب، موضحة أنهما فتاتان فقط عملا معًا بالصدفة واكتشفتا أنهما أختان، موضحىة أنها تحب أختها التوأم».