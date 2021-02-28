صفاء مغربي بعد قرار ترحيلها من كندا واتهامها بانتحال شخصية: مش مصدقين إني أنا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

علقت الفنانة صفاء مغربي عبر حسابها على موقع «فيس بوك»، على أزمة ترحيلها من كندا بسبب اتهامها من السلطات الكندية بانتحال شخصية غير شخصيتها الحقيقية.

وكتبت: «أنا في مصيبة كبيرة، ترحيل ليا ولابني علي من كندا، أنا صفاء جمال مغربي أحمد، مواليد سوهاج 28 يونيو 1987، ومتزوجة المخرج يوسف شرف الدين، ولدي طفلان هما يوسف وعلي».

وأضافت «الترحيل 7 مارس المقبل بسبب اتهام إني منتحلة شخصية ممثلة اسمها صفاء مغربي اللي هي أنا، وأرسلت لهم إثباتات من مصر، ولكن اعتبرا أن زوجي المخرج أعدها لي، ولم يعترفوا بها».

وتابعت «قالوا إن صفاء مغربي ماتت بسبب (شائعة الوفاة)، وإن أنا صفاء جمال مغربي أحمد أدعي إني هي، وإن أنا دخلت على اسمها، ومصدرهم صوري على جوجل، يعني بميك أب، ولما شافوني كنت لسة والدة قيصرية، وبدون ميك أب وتعبانة، وقالوا مش أنا كشكل ولا سن، وأنا مواليد 1987 وهناك خبر كاتب 1977 اعتمدوا على الاخبار وليس أنا».

وقالت «أنا اتدمرت نفسيًا، وبموت كوابيس ورعب وانهيار ومهدئات ومنومات، يعني في مصر تم طردي من مسرحية (باب الفتوح) بسبب شائعة وفاة أنا اتظلمت فيها ومنعوني من الشغل بسببها، ومفيش حد راضي يشغلني في مصر عشان الشائعة، وجئت إلى كندا عشان كل عائلة زوجي هنا كندين لبنانين وابني يتربى مع أخواته الكبار من أم تانية وأهله، وابتديت من الصفر، اشتغلت في مطاعم ومكتب، وحاليًا في مصنع، وبادرس وحصلت من كليه سانت كلير على الإنجليزية لدراسة صيدلة وبحضر مواد لها».

وأضافت «كنت سعيدة بوجودي في كندا، وفي النهاية اترحل.. ليه كل حاجة في حياتي اتظلم من أهلي وشغلي وكندا وكل حاجه ليه، العالم بيطلب مني أنهار وأموت، حتى حبوب القلق مبقتش تنفع وكل فلوسي راحت على المحاميين».