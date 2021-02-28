7 معلومات عن الفنانة دارين حداد بعد انهيارها لوفاة كلبتها (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

دخلت الفنانة دارين حداد في حالة من الحزن الشديد لوفاة كلبتها، التي اصطحبتها إلى الطبيب للكشف عليها، لكنها توفت، وأعلنت عن ذلك عبر حسابها على تطبيق «إنستجرام».

ونشرت «دارين» مقطع فيديو عبر خاصية القصص المصورة لحسابها على «إنستجرام»، وهي تبكي بشدة، وذكرت: «يمكن ما حد يستوعب علاقتى بيها أد إيه لكنها روحي، وعلى فكرة فى ثانية رجعت وما فهمتش حاجة مش مستوعبة، كانت تلعب معايا فى العربية وإحنا جايين فى الطريق وفى ثانية رجّعت».

وأضافت عن علاقتها بكلبتها: «كانت تلعب الصبح فى الحديقة بالكورة، ومن لم يرب حيوانًا لا يشعر بهذا الإحساس، خصوصا لما يكون معاك سنتين، وعامل حس في حياتك، وما تقدرش تبعد عنه ثانية، بديها حنان وحب وكل حاجة وهى كده برضه، مهما حكيت ما حدش يستوعب.. الأصدقاء والقريبين منى هم اللى بيستوعبونى».

ونشرت «دارين» أيضًا صورة تجمعها بكلبتها، معلقة «عشيقة قلبي ماتت».

ويرصد «هن» أبرز المعلومات عن الفنانة دارين حداد:

1- ممثلة تونسية من مواليد عام 1980، أي أنها تبلغ من العمر 41 عامًا.

2- بدأت التمثيل في مصر، حين أتت في العام 2011 لدراسة التمثيل في مدرسة خاصة، وكان الفنان عادل إمام في زيارة للمدرسة، ولفتت نظره بتمثيلها وقدمها لابنه رامي إمام، الذي أسند لها دور في مسلسل «فرقة ناجي عطا الله».

3- شاركت في عدة مسلسلات بعد ذلك منها «زي الورد»، و«فيرتيجو»، وأيضًا من أعمالها السينمائية فيلم «الفيل الأزرق».

4- غابت لفترة عن المناسبات والمهرجانات الفنية في مصر، وأوضحت ذلك بانها لم تكن موجودة في مصر وقتها.

5- كان آخر أعمالها الفنية مشاركتها في مسلسل سوري «سوق الحرير» الذي عرض في العام الماضي.

6- تشارك حاليًا في تصوير مسلسل «فوبيا» مع المخرج عادل الأعصر، ومن بطولة فتحى عبد الوهاب وآيتن عامر وميرهان حسين.

7- أعلنت إصابتها بفيروس كورونا المستجد وخضوعها للحجر الصحى والعزل المنزلى، وقالت دارين، عبر حسابها على إنستجرام: «إيجابى كورونا.. الصبر فى الحجر الصحى».