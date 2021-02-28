مراهقات يدفعن «فاتورة الحب»: «زواج عرفي واختطاف وانتحار»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أعمارهن صغيرة، لكنهن ينجذبن للأحاديث العاطفية، ويرسمن لأنفسهن حياة خاصة بتفاصيل أحببنها، لكنها لم تدم طويلًا، فسرعان ما يستفقن على كوابيس مزعجة أبدلت حياتها لحوادث مؤلمة، وفي أحيان أخرى تنتهي حياتهن.

وفي الفترة الأخيرة انتشرت حكايات مفزعة عن أطفال قصر تعرضوا لجرائم مختلفة على يد الحبيب.

عاطل يختطف حبيبته المراهقة: محدش هياخدها مني

واقعة خطف تعرضت لها فتاة، لم يتعد عمرها 15 عامًا، على يد خطيبها السابق، بعدما قرر والدها فسخ الخطبة حين اكتشف إدمانه للمخدرات، فما كان من الشاب، صاحب الـ25 عامًا، سوى اختطاف حبيبته.

الواقعة شهدتها قرية تابعة لمركز سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ، فبعد فسخ الخطبة قرر الشاب اختطاف حبيبته والذهاب بها إلى منزله، وحين شعر أن أسرتها تبحث عنها لديه، قرر نقلها إلى إحدى السيدات لتمكث معها، لكن السيدة لم تشترك في خطة الشاب، إذ تحدثت مع والد الفتاة وأخبرته بأن ابنته تقيم لديها.

وأُلقي القبض على الشاب، وهو عاطل، ليعترف أمام المباحث بجريمته التي أقدم عليها لإجبار والد الفتاة على زواجه من ابنته «محدش هياخدها مني.. دي حبيبتي وأنا مش هسيبها».

طفلة عين شمس تتزوج زوج صديقتها عرفيًا

داخل منزل صديقتها كان ملاذها الآمن، حين قررت الاستجابة لطلبها بالذهاب معها، فغادرت منزل والدها، واتجهت لمنزل صديقتها، حيث يتواجد زوجها، الذي يدعو «شعبان».

في البداية، شعرت بالخوف من تواجده، لكن نظراته الخادعة بالإعجاب بها كانت وسيلتها للاطمئنان، حتى أوقعت بنفسها بين يديه عندما وافقت على خطته الواهية، بزواجها منه عرفيًا، حتى يتسبيح جسد الطفلة صاحبة الـ14 عامًا.

حاول زوج صديقتها، إقناعها أنه يريد أن يتزوجها عرفيًا، وبموجب ورقة كتبها يحق له إقامة علاقة زوجية معها، وبالفعل وافقت الفتاة ووقعت على الورقة التي بموجبها استطاع «شعبان»، أن يقيم معها العلاقة، ولمدة 3 أيام كانت بينهما بالتراضي، إذ استحسنت ذلك ولم تمانع.

الواقعة حدثت في مايو 2020، وانتهت بالحبس المشدد للمتهم «شعبان» 3 أعوام بتهمة هتك عرض طفلة حتى أفقدها عذريتها.

ومن خلال اعترافات «سلمى» في النيابة العامة، أكدت أن العلاقة حدثت برضاها وأنها تنتظر خروجه من السجن، للزواج منه، إذ سجلت في اعترافاتها: «هتجوز شعبان لما يطلع من السجن عشان العلاقة الحميمية كانت بالتراضي وهو مغتصبنيش، وبدأ يحبني بس نورهان صحبتي اللي كانت متجوزاه عرفي كانت غيرانه مني عشان أنا أحسن منها».

مراهقة الخانكة: انتحرت بعد فسخ الخطبة

في الأسبوع الماضي، شهدت مدينة الخانكة بالقليوبية، واقعة انتحار فتاة شنقًا داخل منزلها، بسبب الظروف النفسية التي انتابتها بعد فسخ الخطبة.

«ن.م.م»، هي الفتاة صاحبة الـ19 عامًا، حاصلة على دبلوم تجارة، كانت مخطوبة لشاب قرر فسخ الخطبة، فانتباتها حالة نفسية سيئة خاصة بعدما علمت أنه خطب فتاة أخرى، فما كان منها إلا أن تقرر الانتحار.

وعثر والدا الفتاة على جثة ابنتهما معلقة من عنقها بإيشارب حريمي مثبت أحد طرفيه بجنش السقف بغرفة النوم، وذلك لدى عودتهما من الخارج عقب شراء بعض المستلزمات.