الامارات | مثقفون وإعلاميون ينعون الإعلامي الإماراتي حسن قايد

شكرا لقرائتكم خبر عن مثقفون وإعلاميون ينعون الإعلامي الإماراتي حسن قايد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نعى إعلاميون ومثقفون الدكتور حسن قايد الصبيحي، أستاذ الإعلام في جامعة الإمارات والشارقة، والذي توفي مساء أول من أمس، معربين عن حزنهم لرحيله وما كان يتميز به من مواقف وطنية في مختلف القضايا السياسية، حيث يعد من كتّاب الرأي البارزين في صحف محلية وعربية، كما درس على يديه العديد من الإعلاميين في الدولة.

ونعى المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة الدكتور أنور بن محمد قرقاش، الفقيد عبر حسابه على موقع «تويتر»، مغردا: «رحم الله الدكتور حسن قايد الصبيحي داعين الله عزّ وجلّ أن يسكنه فسيح جناته ويلهم اهله الصبر والسلوان».

وعبر رئيس اتحاد كتاب وأدباء الإمارات سلطان العميمي عن حزنه في تغريدة نشرها عبر حسابه على تويتر في وقت متأخر من مساء السبت قال فيها: «بلغني قبل قليل خبر وفاة د. حسن قايد الصبيحي. عرفت الفقيد عن قرب منذ سنوات، وكان رجلا فاضلا بمعنى الكلمة، وعلى درجة رفيعة من العلم والتواضع. خالص التعازي لأسرته الكريمة. اللهم ارحمه واغفر له وأسكنه فسيح جناتك وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان». كما نعته الدكتورة عائشة النعيمي، والدكتور عبدالخالق عبدالله.

بينما عبر الفنان الدكتور حبيب غلوم عن صدمته من الخبر، قائلا: «ترفق بنا يا موت.. أعزي نفسي والزملاء في المجال الإعلامي والأكاديمي برحيل صديقنا النبيل الباسم دائماً الدكتور حسن قايد الصبيحي، ونعزي أسرته الكريمة وطلابه ومحبيه بهذا الفقد الجلل فقد كان نعم الإنسان والمربي. إنا لله وإنا إليه راجعون».

وغرد الكاتب السعودي خالد الزعتر، قائلا: «الدكتور حسن قايد الصبيحي أستاذ الاعلام بجامعة الإمارات، تقابلت معه في ندوة بمركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية العام الماضي (شخصية متواضعة وصاحب خلق رفيع) رحم الله الدكتور حسن وغفر له وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان».

وأعربت الشاعرة والباحثة شيخة محمد الجابري، عن حزنها وأشارت إلى مواقف الفقيد الإنسانية، وما كان يتسم به من صفات من أبرزها تواضعه الجم، وبشاشة وجهه، وعلمه الواسع، ومحبته للناس، وأعماله الخيرية في مجال التعليم العالي. داعية له بالرحمة ولأسرته ومحبيه بالصبر.

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