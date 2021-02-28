3 موانع تحول دون التطعيم ضد شلل الأطفال منها ضعف المناعة

القاهرة - سمر حسين - صحة

تنطلق اليوم الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بجميع المحافظات من عمر يوم حتى 5 سنوات، لمدة 4 أيام، حيث تستهدف الحملة تطعيم 16.7 مليون طفل، بالمجان.

وتوجد بعض الموانع التي لا يتلقى فيها الطفل التطعيم، ومنها ما ذكرته وزارة الصحة عبر صفحتها الرسمية.

موانع التطعيم ضد شلل الأطفال

1- نقص المناعة.

الأطفال الذين يعانون من نقص المناعة الأولية لا يخضعون لتطعيمات شلل الأطفال لخطورتها على الصحة.

2- الإصابة بالأنفلونزا.

إصابة الطفل بالأنفلونزا تؤجل تطعيمه ضد شلل الأطفال.

3- ارتفاع درجة الحرارة

يتسبب ارتفاع درجة حرارة الطفل في تأجيل التطعيم لحين زوال ارتفاع درجة الحرارة.

ما مرض شلل الأطفال؟

شلل الأطفال هو مرض شديد العدوى، عادة ما يصيب الأطفال من سن يوم حتى سن خمس سنوات، وتتمثل أعراضه الأولى في الحمى والإجهاد والصداع والقيء وألم في الأطراف، ويمكن أن يسبب المرض شللًا غالبًا وحتى الآن غير قابل للعلاج. وفي الحالات المتأخرة، يمكن أن يؤدي شلل الأطفال إلى الوفاة.

كيف ينتقل مرض شلل الأطفال؟

ينتقل فيروس شلل الأطفال من براز طفل حامل للفيروس إلى الأطفال الآخرين بالأكل أو الشرب الملوث بسبب سوء مستوى النظافة الشخصية، ولو كان هؤلاء الأطفال غير محصنين بالطعم الواقي يتكاثر الفيروس في الأمعاء ويهاجم الجهاز العصبي، ويمكن أن يسبب شللًا كاملًا في أحد الأطراف في غضون ساعات.

هل يصيب المرض أطفالًا أكبر من خمس سنوات؟

من النادر جدًا أن يصاب الإنسان بمرض شلل الأطفال بعد عمر الخمس سنوات، لذا تقوم وزارة الصحة بتطعيم كل الأطفال الذين يعيشون في مصر سواءً مصريين أو غير مصريين من وقت الولادة و حتى خمس سنوات.