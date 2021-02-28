بعد اعتذارها لسكان الزمالك.. أبرز تصريحات ريهام عبدالغفور المثيرة للجدل

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تصدر اسم الفنانة ريهام عبد الغفور محركات البحث، عقب تقديمها الاعتذار لسكان منطقة الزمالك بعد تصريحاتها عن المدمنين في أحد البرامج، حيث ذكرت أنها جسدت شخصياتهم في فيلم «ربع جرام» الذي تدور أحداثه في منطقة الزمالك.

واعتذرت «ريهام» عبر حسابها على «فيس بوك»، وقالت: «اتكلمت بحسن نية في برنامج عن أني في مرحلة معينة، كنت أعرف بعض الأشخاص القريبين مني في منطقة الزمالك تعرضوا للإدمان».

وتابعت: «وده خلاني نفسي أمثل الدور، وقلت إن قصة (ربع جرام)، كانت أحداثها في الزمالك، وتقريبًا كنت أعرف الأشخاص والحواديت اللي في القصة»، لافتة إلى أنها لم تقصد إهانة لسكان الزمالك، حيث لاتزال أسرتها تسكن هناك، واعتذرت عن سوء الفهم الناتج عن تصريحاتها.

واختتمت: «دي غلطة غير مقصودة، بكتب الكلام ده لأني لقيت منشورات، بتتداول الموضوع وغضب ثائر حوالين الجمله دي».

أبرز التصريحات المثيرة للجدل للفنانة ريهام عبدالغفور

ولم يكن هذا التصريح هو الأول من نوعه لـ«ريهام»، الذي أثار الجدل، إذ سبق وأن أدلت بتصريحات سابقة في نفس السياق.

أسباب الانفصال عن زوجها

في أحد اللقاءات التلفزيونية للفنانة ريهام عبد الغفور عبر برنامج «أنا وأنا»، كشفت عن أسباب انفصالها عن زوجها الأول مرتين، وقالت إنه بعد اكتشافها خيانة زوجها، أصرت عائلتها على العودة له مرة ثانية عقب الانفصال، بسبب خوف والدتها على حفيدها، لأنها عانت من المعيشة مع زوج والدتها.

وأوضحت أنها شعرت بالغضب وقتها بسبب إصرارهم على العودة لزوجها بعد الخيانة، خاصة أن عودتها كانت تحت ضغط، ولكن شعورها في المرة الثانية كان يختلف تمامًا عن المرة الأولى.

الموافقة على ارتداء المايوه

وأوضحت أنها يمكن أن توافق على ارتداء المايوه في الأفلام، لأنها ترتديه أيضًا في حياتها العادية، إلا أنها ترفض القبلات، قائلة: «المايوه ممكن آه لكن أتباس لأ، علشان بقرف جدًا، وكمان مش حاسة إني هقدر أعمل ده أو عندي المقدرة ليه».