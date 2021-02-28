على الهواء.. طريقة عمل «الملوخية البوراني» من الفنانة يسرا (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

كشفت الفنانة يسرا عن طريقة عمل «الملوخية البوراني»، قائلة: «بقلي ورق الملوخية في الزيت والتوم بشكل كويس، وأصفيها بعد كدة من الزيت، وأحط ورق الملوخية عليها مرقة الفرخة أو اللحمة، اللي بتغطيها وتديها الغلوة، واللحمة أو الفرخة ببتسوى لوحديها».

وأضافت يسرا، خلال لقاء ببرنامج «سهرانين»، المذاع على شاشة قناة «on»، ويقدمه الفنان أمير كرارة، أنها تحب الطبخ في المنزل، أنا بطبخ هايل، بس بقالي فترة مطبختش، وبحب المحاشي بس مش بعرف أعملها، بس بعمل ملوخية البوراني».

وتواصل الفنانة يسرا، تصوير باقي مشاهدها في مسلسل «حرب أهلية»، الذي تخوض من خلاله السباق الرمضاني المقبل، وعلمت «الوطن»، أن البحث لا يزال جاريا عن اسم آخر، ليجري وضعه للعمل بدلا من الاسم الحالي، وهو «حرب ناعمة».

وكان بالفعل جرى الإعلان عن أن اسم المسلسل «حرب أهلية»، وهو اسم مبدئي للعمل الذي تشارك فيه الفنانة يسرا، وباسل الخياط، وجميلة عوض، وسنتيا خليفة، وسارة التونسي، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبدالعزيز، وإنتاج جمال العدل.

يذكر أن الفنانة يسرا قد شاركت رمضان الماضي في مسلسل «خيانة عهد» وشاركها البطولة بيومي فؤاد، وخالد سرحان، وعبير صبري، وحلا شيحا، وسلوى عثمان، وخالد أنور، وهنادي مهنا، وتيام مصطفي قمر، وهو من تأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز.